Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Prosegue dunque la corsa alla difesa del titolo ai Championships da parte del numero uno al mondo, che si è imposto in tre set anche su Shintaro Mochizuki. Prestazione ancora in crescendo da parte dell'azzurro che, eccezion fatta per il tie-break del secondo set, comunque dominato, è riuscito sia nel primo che nel terzo parziale a prendersi il break e poi a portare il vantaggio fino in fondo. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff, che ha beneficiato agli ottavi del ritiro di Hubert Hurkacz nel corso del quinto set.
Sinner-Struff, data e orario
La sfida con protagonisti Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma martedì 7 luglio. Andrà in scena sul Centre Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner-Struff
Sinner ha vinto tutti e tre i confronti disputati con Struff, l'ultimo dei quali andato in scena ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle del 2024.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510