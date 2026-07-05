Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Prosegue dunque la corsa alla difesa del titolo ai Championships da parte del numero uno al mondo, che si è imposto in tre set anche su Shintaro Mochizuki. Prestazione ancora in crescendo da parte dell'azzurro che, eccezion fatta per il tie-break del secondo set, comunque dominato, è riuscito sia nel primo che nel terzo parziale a prendersi il break e poi a portare il vantaggio fino in fondo. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff, che ha beneficiato agli ottavi del ritiro di Hubert Hurkacz nel corso del quinto set.