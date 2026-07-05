Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 5 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo si è assicurato un posto tra i migliori otto giocatori dei Championhips grazie al successo su Shintaro Mochizuki
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Per il quinto anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon. Prosegue dunque la corsa alla difesa del titolo ai Championships da parte del numero uno al mondo, che si è imposto in tre set anche su Shintaro Mochizuki. Prestazione ancora in crescendo da parte dell'azzurro che, eccezion fatta per il tie-break del secondo set, comunque dominato, è riuscito sia nel primo che nel terzo parziale a prendersi il break e poi a portare il vantaggio fino in fondo. Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il numero 74 Atp Jan-Lennard Struff, che ha beneficiato agli ottavi del ritiro di Hubert Hurkacz nel corso del quinto set. 

Sinner-Struff, data e orario

La sfida con protagonisti Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma martedì 7 luglio. Andrà in scena sul Centre Court con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner-Struff

Sinner ha vinto tutti e tre i confronti disputati con Struff, l'ultimo dei quali andato in scena ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle del 2024.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

Da non perdere

La battuta di Safiullin su DjokovicSinner ai quarti di Wimbledon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS