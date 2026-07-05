Sabalenka capisce male la domanda in conferenza dopo la sconfitta: "Che cosa hai detto?"

Si è incredibilmente fermata agli ottavi di finale la corsa di Aryna Sabalenka a Wimbledon . La numero uno al mondo si è arresa a Naomi Osaka con il punteggio di 6-2 7-6(2) confermando il trend negativo per quanto riguarda il suo 2026 negli Slam, ma soprattutto il rapporto complicato con i Championships , dove non si è mai spinta oltre la semifinale raggiunta nel 2021, nel 2023 e nel 2025. Dopo la finale dispuatata agli Australian Open , per la bielorussa è arrivata la sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros e ora l'eliminazione agli ottavi sull'erba dell'All England Club.

Sabalenka show in conferenza

Come già accaduto in occasione dell'uscita di scena a Parigi, Sabalenka si è resa protagonista di un vero e proprio show dopo la sconfitta con Osaka. Tra battute sarcastiche e fraintendimenti, la bielorussa ha scherzato: "Non voglio nemmeno pensare al ranking, voglio solo ubriacarmi, dimenticarmi del tennis e provare ad alzare il livello. Oggi non posso essere soddisfatta di niente. Un paio di volte ho rischiato di perdere completamente la testa ma sono rimasta rispettosa dell’erba e degli altri giocatori che avrebbero giocato lì". Ha già fatto il giro dei social, però, il misunderstanding con un giornalista che aveva espresso la sua vicinanza alla bielorussa per l'eliminazione. Sabalenka ha tuttavia frainteso la parola inglese "Commiserations" con "Congratulations", replicando: "Cos'hai detto? Congratulazioni per la sconfitta?", prima di scusarsi per l'accaduto.