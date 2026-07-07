Djokovic-Auger Aliassime, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Novak Djokovic sfiderà Felix Auger-Aliassime nel quarto di finale di Wimbledon. Erano le due teste di serie più alte di questo spicchio di tabellone, rispettivamente 3 e 7, e sono arrivate entrambe all'appuntamento: il serbo ha perso in totale tre set e ha faticato soprattutto negli ottavi contro un solido Roman Safiullin, mentre il canadese ha ceduto entrambi i parziali nell'ottavo contro Alejandro Davidovich Fokina, spuntandola al quinto. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nole, che proprio grazie al successo nel turno precedente ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera a Wimbledon, staccando così Roger Federer e diventando il primatista tra gli uomini.
Djokovic-Auger Aliassime, data e orario
La sfida con protagonisti Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma oggi, martedì 7 luglio. Andrà in scena come terzo match sul Centrale dalle 14:30 ore italiane: comincerà al termine della prosecuzione della sfida Lehecka-Zverev.
I precedenti tra Djokovic e Auger-Aliassime
I due giocatori si sono affrontati solamente due volte in carriera, entrambe nel 2022. Novak ha vinto agli Internazionali d'Italia, mentre il canadese si è preso la rivincita in Laver Cup.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510