Djokovic-Auger Aliassime, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Novak Djokovic sfiderà Felix Auger-Aliassime nel quarto di finale di Wimbledon. Erano le due teste di serie più alte di questo spicchio di tabellone, rispettivamente 3 e 7, e sono arrivate entrambe all'appuntamento: il serbo ha perso in totale tre set e ha faticato soprattutto negli ottavi contro un solido Roman Safiullin, mentre il canadese ha ceduto entrambi i parziali nell'ottavo contro Alejandro Davidovich Fokina, spuntandola al quinto. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nole, che proprio grazie al successo nel turno precedente ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera a Wimbledon, staccando così Roger Federer e diventando il primatista tra gli uomini.