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martedì 7 luglio 2026
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Djokovic-Auger Aliassime, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nole vuole continuare a scrivere record a Londra dopo la 106^ vittoria che gli ha permesso di scavalcare Federer: a separarlo dalla semifinale c'è il canadese
2 min
TagsNovak DjokovicFelix Auger-AliassimeWimbledon

Novak Djokovic sfiderà Felix Auger-Aliassime nel quarto di finale di Wimbledon. Erano le due teste di serie più alte di questo spicchio di tabellone, rispettivamente 3 e 7, e sono arrivate entrambe all'appuntamento: il serbo ha perso in totale tre set e ha faticato soprattutto negli ottavi contro un solido Roman Safiullin, mentre il canadese ha ceduto entrambi i parziali nell'ottavo contro Alejandro Davidovich Fokina, spuntandola al quinto. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nole, che proprio grazie al successo nel turno precedente ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera a Wimbledon, staccando così Roger Federer e diventando il primatista tra gli uomini.

Djokovic-Auger Aliassime, data e orario

La sfida con protagonisti Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma oggi, martedì 7 luglio. Andrà in scena come terzo match sul Centrale dalle 14:30 ore italiane: comincerà al termine della prosecuzione della sfida Lehecka-Zverev.

I precedenti tra Djokovic e Auger-Aliassime

I due giocatori si sono affrontati solamente due volte in carriera, entrambe nel 2022. Novak ha vinto agli Internazionali d'Italia, mentre il canadese si è preso la rivincita in Laver Cup.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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