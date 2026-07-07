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martedì 7 luglio 2026
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Non iniziato7/7/2026, ore 12:00
Jannik Sinner Ranking: 1
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Jan-Lennard Struff Ranking: 74

Sinner-Struff diretta Wimbledon: segui la sfida dei quarti LIVE

L’azzurro continua il suo cammino sul prato londinese e trova il tedesco: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagssinnerStruffliveblog
Aggiorna

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2025. Oggi, martedì 7 luglio, il numero uno al mondo affronta nei quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff: appuntamento alle ore 14 sul Campo 1. Dopo aver sofferto all’esordio contro Miomir Kecmanovic, battuto soltanto al quinto set, Sinner ha cambiato marcia, superando in successione Nuno Borges, Jenson Brooksby e Shintaro Mochizuki. In palio c’è un posto in semifinale contro il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

13:10

Wimbledon, Sinner-Struff ai quarti: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Jannik e Jan-Lennard, valida per i quarti di finale dello Slam londinese, è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

13:00

Sinner sfida Struff alle 14

Jannik pronto a giocare il suo quarto di finale (il 15° a livello Slam in carriera) contro Struff. Si gioca sul campo 1 alle ore 14. Cresce l’attesa.

Wimbledon - Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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