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martedì 7 luglio 2026
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Auger-Aliassime durissimo in conferenza: "C'è una regola vergognosa, va cambiata subito"

Il canadese si è qualificato per i quarti a Wimbledon, ma non ha gradito il comportamento di Davidovich Fokina durante il match: ecco cosa ha detto
3 min
TagsFelix Auger-AliassimeWimbledon

Non è passato inosservato quanto accaduto al termine del match tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Davidovich Fokina, valido per gli ottavi di finale di Wimbledon e vinto in cinque set dal canadese. Quest'ultimo è un giocatore particolarmente tranquillo e corretto, tuttavia un episodio accaduto durante l'incontro lo ha irritato al punto che quando è arrivato il momento di stringere la mano all'avversario non ha nascosto il suo risentimento. Dopo aver liquidato lo spagnolo con una rapida e fredda stretta di mano, Auger-Aliassime è stato protagonista di un diverbio piuttosto acceso con il rivale. "Non voglio entrare nei dettagli in merito a ciò che ci siamo detti, ma se vuole può farlo lui" ha spiegato in conferenza stampa. Il motivo per cui si è arrabbiato, invece, lo ha detto eccome.

Lo sfogo di Auger-Aliassime

"C'è una regola vergognosa che va assolutamente cambiata. Altrimenti i giocatori continueranno a usarla a proprio vantaggio se il regolamento lo permette" ha tuonato Felix, riferendosi a quanto accaduto nel quarto set. Proprio mentre serviva per il match sul 5-4, il suo avversario si è fatto male alla caviglia e il gioco è stato sospeso per consentirgli di essere assistito dal fisioterapista. Una volta ripresa la partita, Davidovich Fokina ha vinto il game, quindi il set, ristabilendo così la parità. "Se subisci un serio infortunio a metà di un game in cui serve il tuo avversario, dovresti perdere tutti i punti di quel gioco. Se dopo l'intervento del fisioterapista riesci a continuare allora giochi il tuo turno di servizio, mentre se sei infortunato naturalmente ti ritiri. Ma è uno scandalo chiedere l'intervento del medico nel bel mezzo di un turno di battuta del tuo rivale. Il tennis è l'unico sport al mondo in cui ciò è consentito" ha concluso.

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