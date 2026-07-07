Auger-Aliassime durissimo in conferenza: "C'è una regola vergognosa, va cambiata subito"

Non è passato inosservato quanto accaduto al termine del match tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Davidovich Fokina, valido per gli ottavi di finale di Wimbledon e vinto in cinque set dal canadese. Quest'ultimo è un giocatore particolarmente tranquillo e corretto, tuttavia un episodio accaduto durante l'incontro lo ha irritato al punto che quando è arrivato il momento di stringere la mano all'avversario non ha nascosto il suo risentimento. Dopo aver liquidato lo spagnolo con una rapida e fredda stretta di mano, Auger-Aliassime è stato protagonista di un diverbio piuttosto acceso con il rivale. "Non voglio entrare nei dettagli in merito a ciò che ci siamo detti, ma se vuole può farlo lui" ha spiegato in conferenza stampa. Il motivo per cui si è arrabbiato, invece, lo ha detto eccome.