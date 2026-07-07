Wimbledon, Roger Federer da solo nel Royal Box: la foto virale manda in visibilio i fan
Roger Federer continua a far parlare di sé a Wimbledon anche ora che non gioca più. Invitato nel Royal Box in occasione della giornata di lunedì 6 luglio - in cui si è disputata la seconda metà degli ottavi di finale dello Slam londinese - il campione svizzero è stato tirato in ballo sia dai giocatori sia dagli altri ospiti. Jasmine Paolini, ad esempio, l'ha ringraziato nell'intervista post-match, ammettendo: "Non è facile restare concentrata sulla partita quando in tribuna c'è il tuo idolo". Lo stesso ha fatto Arthur Fery, rivelando un certo nervosismo una volta appreso che sugli spalti ci sarebbe stato "uno dei più grandi di tutti i tempi a guardarlo". Infine, anche Kimi Antonelli ne ha approfittato per fare due chiacchiere con lui. Tuttavia è durante l'ultimo match di giornata, quello tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka, che il venti volte campione Slam ha catturato l'attenzione del mondo del tennis con un gesto da gran signore.
La foto di Federer che fa impazzire i fan
Proprio nei game iniziali dell'incontro, le telecamere hanno inquadrato il Royal Box. Delle quattro persone presenti, una di queste era Roger Federer, seduto in prima fila e circondato da posti vuoti. Al termine della partita tra Grigor Dimitrov e Fery, durata quattro ore e cinque set, quasi tutti gli ospiti avevano infatti lasciato la propria sedia, magari per andare a bere qualcosa. Roger, al contrario, ha deciso di restare seduto fin dall'inizio della partita Lehecka-Zverev, combattendo la fame con qualche caramella. Un'azione che gli utenti sui social hanno apprezzato particolarmente. "Un gesto che può fare solo una persona che ama davvero il gioco e rispetta i giocatori" recita un commento. "Merita rispetto. Avrebbe potuto tranquillamente andarsene, invece è rimasto a guardare" si legge in un altro.