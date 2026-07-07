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martedì 7 luglio 2026
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Non iniziato7/7/2026, ore 3:15:
Felix Auger-Aliassime Ranking: 4
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Novak Djokovic Ranking: 8

Djokovic-Auger Aliassime diretta Wimbledon: segui la sfida ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Il campione serbo trova il canadese, numero 4 del mondo, sulla sua strada verso la semifinale: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale
2 min
TagsWimbledondjokovicAuger Aliassime
Aggiorna

Fresco della vittoria numero 106 in carriera a Wimbledon, Novak Djokovic torna in campo per i quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il campione serbo è il grande favorito, avendo perso solo tre set fin qui, ma davanti a sé si ritroverà il numero 4 del mondo, terza testa di serie. Grande attesa per il match che varrà un posto in semifinale: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:54

Chi vince tra Djokovic e Auger sfiderà Sinner!

E intanto arriva una grande notizia per il tabellone: chi vincerà questo match sarà lo sfidante di Jannik Sinner in semifinale!

16:51

Riparte Zverev-Lehecka!

Tutto pronto sul Campo Centrale per la ripresa del match di ieri, subito dopo sarà il turno di Djokovic e Auger-Aliassime: sale l'attesa.

16:47

Come vedere Djokovic-Auger Aliassime in diretta

Cresce l'attesa per la sfida: ecco come vederla in tv e in streaming in tempo reale. LEGGI QUI

16:35

Djokovic deve aspettare Zverev per scendere in campo

Il campione serbo giocherà sul Campo Centrale dell'All England Club. Prima del suo match, però, c'è da terminare il match di Zverev contro Lehecka, interrotto ieri sul 6-4, 7-5, 3-3.

16:30

Djokovic sfida Auger-Aliassime: segui il match in diretta

Sulla strada del campione serbo verso la gloria a Wimbledon c'è il canadese numero 4 del mondo: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale sul corrieredellosport.it

Campo Centrale - Wimbledon (Londra)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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Auger Aliassime-Djokovic

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