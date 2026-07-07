Djokovic-Auger Aliassime diretta Wimbledon: segui la sfida ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Fresco della vittoria numero 106 in carriera a Wimbledon, Novak Djokovic torna in campo per i quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il campione serbo è il grande favorito, avendo perso solo tre set fin qui, ma davanti a sé si ritroverà il numero 4 del mondo, terza testa di serie. Grande attesa per il match che varrà un posto in semifinale: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
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Chi vince tra Djokovic e Auger sfiderà Sinner!
E intanto arriva una grande notizia per il tabellone: chi vincerà questo match sarà lo sfidante di Jannik Sinner in semifinale!
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Riparte Zverev-Lehecka!
Tutto pronto sul Campo Centrale per la ripresa del match di ieri, subito dopo sarà il turno di Djokovic e Auger-Aliassime: sale l'attesa.
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Come vedere Djokovic-Auger Aliassime in diretta
Cresce l'attesa per la sfida: ecco come vederla in tv e in streaming in tempo reale. LEGGI QUI
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Djokovic deve aspettare Zverev per scendere in campo
Il campione serbo giocherà sul Campo Centrale dell'All England Club. Prima del suo match, però, c'è da terminare il match di Zverev contro Lehecka, interrotto ieri sul 6-4, 7-5, 3-3.
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Djokovic sfida Auger-Aliassime: segui il match in diretta
Sulla strada del campione serbo verso la gloria a Wimbledon c'è il canadese numero 4 del mondo: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale sul corrieredellosport.it
Campo Centrale - Wimbledon (Londra)