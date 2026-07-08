Djokovic in campo più di 5 ore, scherza su Messi: "Magari potessi giocare io 90 minuti". La storia incredibile di due fenomeni di 39 anni

L'ultimo ballo? E chi può dirlo

Probabilmente sarà l’ultimo Mondiale per Messi e l’ultimo Wimbledon per Djokovic: entrambi hanno ancora fame. Meglio usare il condizionale però, perché loro la parola ritiro non vogliono sentirla né pronunciarla. I conti con il tempo che passa però dovranno farli anche loro prima o poi. Non è il momento. Leo è scoppiato in lacrime ieri dopo una vittoria pazzesca, con una rimonta da 0-2 a 3-2 in 13 minuti contro l'Egitto, di cui è stato protagonista assoluto con un assist e un gol, dopo aver sbagliato un rigore. Nole ha vinto davanti ai suoi figli, e si è emozionato non poco. Messi e Djokovic si ammirano e si rispettano. L’ultima volta si sono incontrati a Miami, quando la Pulce era in tribuna con la famiglia, ad ammirarlo in semifinale contro Dimitrov. Nel 2022 invece, in tribuna in Qatar c'era Djokovic a guardare Messi vincere il Mondiale contro la Francia. Si portano fortuna a vicenda. Hanno tante cose in comune, la caparbietà, la voglia di non mollare mai, e la capacità di continuare a stupire. Djokovic adesso sulla sua strada ha Sinner, che già lo ha eliminato l’anno scorso in semifinale a Wimbledon. Quest’anno però agli Australian Open, Novak si è preso la rivincita, vincendo in semifinale in cinque set, e ora insegue il 25esimo Slam. Messi avrà di fronte la Svizzera, per inseguire il sogno del secondo Mondiale consecutivo vinto. Intanto è in testa alla classifica dei capocannonieri con otto gol, davanti ad Haaland e Mbappé. La storia non è ancora finita.