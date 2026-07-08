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mercoledì 8 luglio 2026
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Fritz-Zverev, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

In palio un posto in semifinale nella sfida tra lo statunitense e il tedesco, che per la prima volta si è spinto così avanti ai Championships
2 min
Tagsalexander zverevtaylor fritzWimbledon

Vincendo al quarto set la prosecuzione del match con Jiri Lehecka, Alexander Zverev ha conquistato il suo primo quarto di finale in carriera a Wimbledon. Il numero due del tabellone, a qualche settimana dal trionfo al Roland Garros, proverà ad arrivare in fondo anche ai Championships. Dall'altra parte della rete troverà però un Taylor Fritz contro il quale ha perso gli ultimi sette confronti. Lo statunitense è reduce dalla vittoria ottenuta in tre set contro Alexander Bublik.

Fritz-Zverev, data e orario

La sfida con protagonisti Fritz e Zverev, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma oggi, mercoledì 8 luglio. Andrà in scena come secondo match sul Court 1 dalle 14:00 ore italiane: comincerà al termine del match Noskova-Mertens.

I precedenti tra Fritz e Zverev

I due giocatori si sono affrontati ben 15 volte in carriera e Fritz è avanti 10-5 nei confronti diretti. Lo statunitense ha vinto le ultime sette sfide con lo statunitense, imponendosi anche qualche settimana fa nella semifinale dell'Atp 500 di Halle. 

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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