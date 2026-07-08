Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 8 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner amareggiato per i Mondiali senza Italia, ferma la conduttrice della BBC: “Non parliamo di calcio…”

2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Jannik Sinner continua la sua corsa alla difesa del titolo di Wimbledon. Il numero uno al mondo, che lo scorso anno ai Championships si impose nell'ultimo atto contro Carlos Alcaraz, ha staccato il pass per la semifinale grazie al successo ottenuto in tre set, con lo score di 7-5 7-6(4) 6-3, contro Jan-Lennard Struff. Una prestazione positiva soprattutto al servizio per l'azzurro, che ha però spiegato di dover alzare il livello in vista della semifinale, dove affronterà il 24 volte campione Slam Novak Djokovic. Jannik, nel post-partita, non solo ha analizzato il successo nei quarti, ma ha anche avuto modo di rendersi protagonista di un simpatico siparietto durante l'intervista rilasciata alla BBC.

Sinner: "Non parliamo di calcio"

Interpellato dalla conduttice della BBC, Clare Balding, sui Mondiali di calcio, Sinner ha voluto sorvolare a causa della mancata partecipazione all'evento dell'Italia. Dopo aver parlato dell'amicizia con Flavio Cobolli, testa di serie numero 9 del tabellone che si giocherà l'accesso alla semifinale di Wimbledon contro il britannico Arthur Fery, Jannik ha subito interrotto l'intervistatrice quando lei ha tirato in ballo il calcio, con un netto: "Non parliamo di calcio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

Da non perdere

Djokovic e la battuta su MessiSinner in semifinale a Wimbledon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS