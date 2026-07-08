Sinner amareggiato per i Mondiali senza Italia, ferma la conduttrice della BBC: “Non parliamo di calcio…”

Jannik Sinner continua la sua corsa alla difesa del titolo di Wimbledon. Il numero uno al mondo, che lo scorso anno ai Championships si impose nell'ultimo atto contro Carlos Alcaraz, ha staccato il pass per la semifinale grazie al successo ottenuto in tre set, con lo score di 7-5 7-6(4) 6-3, contro Jan-Lennard Struff. Una prestazione positiva soprattutto al servizio per l'azzurro, che ha però spiegato di dover alzare il livello in vista della semifinale, dove affronterà il 24 volte campione Slam Novak Djokovic. Jannik, nel post-partita, non solo ha analizzato il successo nei quarti, ma ha anche avuto modo di rendersi protagonista di un simpatico siparietto durante l'intervista rilasciata alla BBC.