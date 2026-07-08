Fritz-Zverev diretta Wimbledon: segui la sfida ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Si chiude il programma dei quarti di finale a Wimbledon . Sul Campo 1 si gioca uno degli ultimi match con la sfida tra Taylor Fritz e Alexander Zverev , che si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Cobolli e l'inglese Fery. Si parte dopo il match femminile tra Noskova e Mertens: segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:38

Zverev annulla subito una palla break: 1-1

Brivido Zverev, inizio aggressivo di Fritz che tiene il servizio e poi si guadagna una palla break per l'immediato vantaggio. Il tedesco riesce ad annullarla e tenere il servizio, ma l'americano è decisamente più in forma in questo inizio.

16:31

+++ Si parte: inizia Fritz-Zverev! +++

L'americano al servizio, si riempe il Campo 1 per questo quarto di finale: inizia la sfida!

16:26

Fritz e Zverev in campo: ci siamo!

Ora in campo i due sfidanti che si giocheranno la semifinale: riscaldamento e poi si parte!

16:13

Fritz e Zverev in campo nello stesso momento di Cobolli

Gli ultimi due quarti di finale maschili si giocheranno in contemporanea: Fritz-Zverev devono ancora scendere in campo, intanto sul Centrale sta iniziando Cobolli-Fery!

15:58

Noskova vince e libera il Campo 1: tocca a Fritz e Zverev!

Termina il match femminile: ora tocca a Fritz e Zverev! Solo un po' di attesa per il riscaldamento e i giocatori saranno in campo.

15:45

Fritz e Zverev in attesa

Noskova e Mertens al secondo set sul 4-4, Fritz e Zverev devono aspettare ancora un po'.

15:30

Zverev a caccia della prima semifinale a Wimbledon

Dopo il suo primo trionfo Slam al Roland Garros, Zverev si pone un altro obiettivo: la prima semifinale a Wimbledon, sempre sfuggita in 10 partecipazioni allo Slam londinese.

15:25

Fritz in nettissimo vantaggio nei precedenti: Zverev trema

Sono in totale 15 i precedenti tra l'americano e il tedesco, con Fritz in largo vantaggio: ben 10 vittorie contro le sole 5 di Zverev. Ma non solo, Fritz ha vinto tutti gli ultimi 7 precedenti, compreso il più recente di qualche settimana fa in semifinale ad Halle, sempre sull'erba.

15:15

Fritz e Zverev aspettano la fine del match femminile

Dovranno attendere ancora un po' Fritz e Zverev: sul Campo 1 ci sono Noskova e Mertens impegnate nel loro quarto di finale, alla fine si libererà tutto per l'attesa sfida maschile.

15:10

Fritz-Zverev, si chiude il programma dei quarti: segui la sfida

Tra gli ultimi quarti di finale da disputare c'è quello tra Fritz e Zverev: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale sul corrieredellosport.it

Campo 1 - Wimbledon (Inghilterra)