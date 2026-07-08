Fritz-Zverev diretta Wimbledon: segui la sfida ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE
Si chiude il programma dei quarti di finale a Wimbledon. Sul Campo 1 si gioca uno degli ultimi match con la sfida tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, che si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Cobolli e l'inglese Fery. Si parte dopo il match femminile tra Noskova e Mertens: segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
16:38
Zverev annulla subito una palla break: 1-1
Brivido Zverev, inizio aggressivo di Fritz che tiene il servizio e poi si guadagna una palla break per l'immediato vantaggio. Il tedesco riesce ad annullarla e tenere il servizio, ma l'americano è decisamente più in forma in questo inizio.
16:31
+++ Si parte: inizia Fritz-Zverev! +++
L'americano al servizio, si riempe il Campo 1 per questo quarto di finale: inizia la sfida!
16:26
Fritz e Zverev in campo: ci siamo!
Ora in campo i due sfidanti che si giocheranno la semifinale: riscaldamento e poi si parte!
16:13
Fritz e Zverev in campo nello stesso momento di Cobolli
Gli ultimi due quarti di finale maschili si giocheranno in contemporanea: Fritz-Zverev devono ancora scendere in campo, intanto sul Centrale sta iniziando Cobolli-Fery!
15:58
Noskova vince e libera il Campo 1: tocca a Fritz e Zverev!
Termina il match femminile: ora tocca a Fritz e Zverev! Solo un po' di attesa per il riscaldamento e i giocatori saranno in campo.
15:45
Fritz e Zverev in attesa
Noskova e Mertens al secondo set sul 4-4, Fritz e Zverev devono aspettare ancora un po'.
15:30
Zverev a caccia della prima semifinale a Wimbledon
Dopo il suo primo trionfo Slam al Roland Garros, Zverev si pone un altro obiettivo: la prima semifinale a Wimbledon, sempre sfuggita in 10 partecipazioni allo Slam londinese.
15:25
Fritz in nettissimo vantaggio nei precedenti: Zverev trema
Sono in totale 15 i precedenti tra l'americano e il tedesco, con Fritz in largo vantaggio: ben 10 vittorie contro le sole 5 di Zverev. Ma non solo, Fritz ha vinto tutti gli ultimi 7 precedenti, compreso il più recente di qualche settimana fa in semifinale ad Halle, sempre sull'erba.
15:15
Fritz e Zverev aspettano la fine del match femminile
Dovranno attendere ancora un po' Fritz e Zverev: sul Campo 1 ci sono Noskova e Mertens impegnate nel loro quarto di finale, alla fine si libererà tutto per l'attesa sfida maschile.
15:10
Fritz-Zverev, si chiude il programma dei quarti: segui la sfida
Tra gli ultimi quarti di finale da disputare c'è quello tra Fritz e Zverev: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale sul corrieredellosport.it