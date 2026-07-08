Paolini-Kostyuk diretta Wimbledon: segui Jasmine ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

LONDRA (Regno Unito) - Jasmine Paolini vuole continuare a sognare a Wimbledon, dove oggi affronta la 24enne ucraina Marta Kostyuk per un posto nelle semifinali dello Slam londinese. La tennista azzurra, numero 17 del mondo, ha di fronte un'osso duro, numero 13 del ranking Wta, ma nei tre precedenti Jas è in vantaggio per 2-1: Paolini ha perso il primo confronto nelle qualificazioni a Cincinnati nel 2022 (doppio 6-2), ma ha poi vinto i due successivi match, a Cluj-Napoca nel 2022 (in tre set) e ancora a Cincinnati nel 2023 (6-2, 6-1). Rientrata da un infortunio al piede destro, la tennista toscana sembra finalmente tornata ai suoi livelli. Contro Kostyuk si gioca dalle 14.30 italiane sul campo centrale.

14:52

Kostyuk tiene il servizio: 2-2

Paolini prova a essere aggressiva in risposta, ma nei primi due scambi non riesce a trovare il campo (30-0). Jasmine conquista poi il primo punto del game, ma Kostyuk continua a servire con grande efficacia.

14:48

Brava Jasmine, ancora avanti

L’azzurra tiene il servizio dopo essere stata trascinata ai vantaggi. Jasmine parte forte e sale rapidamente sul 40-0, ma Kostyuk reagisce e trova la parità al termine di uno scambio spettacolare. Paolini non si scompone: prima ad uscire vincente e, sulla palla game, costruisce il punto con il servizio prima di chiudere con il dritto a sventaglio.

14:44

Kostyuk ok: 1-1

L'ucraina tiene il servizio a 15 e pareggia i conti. Dopo un doppio fallo, Kostyuk ritrova efficacia con la prima e chiude il game con un ace, approfittando anche di due risposte di Paolini terminate di poco fuori.

14:40

Paolini parte bene: 1-0

1-0 gioco Paolini: l’azzurra tiene il primo turno di servizio a 15 e parte bene nel match. Jasmine trova punti con la prima al centro e comanda gli scambi con dritto e rovescio. L’unico punto di Kostyuk arriva con una buona risposta e un dritto incrociato che costringe Paolini all’errore in corsa.

14:37

Inizia Paolini-Kostyuk

Si parte sul Centrale. Jasmine inizia al servizio. Sugli spalti anche la Regina Camilla.

14:31

Via al riscaldamento

Eccole! In palio un posto in semifinale: inizia il riscaldamento, poi si farà sul serio.

14:21

Giocatrici attese in campo

Ci siamo manca poco al via. Le due tenniste attese sul Centrale per il riscaldamento, poi il via.

14:05

I precedenti

Paolini è avanti 2-1 nei precedenti contro Kostyuk, con tutte e tre le sfide disputate sul cemento. L’ultimo confronto diretto risale a tre anni fa, al torneo di Cincinnati, dove l’azzurra si impose nettamente con il punteggio di 6-2, 6-1 in appena un’ora e 3 minuti di gioco.

13:49

Kostyuk a Wimbledon: chi ha affrontato

Il cammino di Marta Kostyuk a Wimbledon è iniziato con una netta vittoria contro Nadia Podoroska, superata in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Al secondo turno l’ucraina ha dovuto rimontare Anna Blinkova, imponendosi 6-7, 6-3, 6-3, mentre al terzo ha avuto la meglio su Emma Navarro al termine di un’altra battaglia in tre set (6-2, 4-6, 6-1). Più agevole la sfida degli ottavi contro Ashlyn Krueger, battuta 6-4, 6-4, risultato che ha permesso a Kostyuk di conquistare un posto nei quarti di finale.

13:38

Il cammino della Paolini

Il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon è iniziato con una grande rimonta contro Robin Montgomery: dopo aver perso il primo set 6-0, l’azzurra ha ribaltato la partita imponendosi 6-4, 7-5. Al secondo turno ha superato Viktorija Golubic in due set (7-6, 6-4), mentre al terzo ha dominato Maria Sakkari con un netto 6-1, 6-2. Più combattuta la sfida degli ottavi contro Alexandra Eala, battuta al termine di tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

13:30

Tra un'ora in campo

Paolini e Kostyuk si affronteranno nei quarti di finale del torneo di Wimbledon alle 14.30 sul campo centrale.

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