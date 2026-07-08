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Wimbledon multa Djokovic per “oscenità udibili”: quando e cosa ha detto

Il 24 volte campione Slam, che ha conquistato l'accesso alle semifinali, dovrebbe aver pagato quanto accaduto nel suo match di ottavi
1 min
TagsNovak DjokovicWimbledon

Dopo oltre cinque ore di battaglia, Novak Djokovic ha conquistato l'accesso alla semifinale di Wimbledon. Il 24 volte campione Slam, 7 volte vincitore ai Championships, è venuto a capo di una battaglia complicatissima contro Felix Auger-Aliassime riuscendo ad imporsi solamente al super tie-break del quinto set per guadagnare la sfida con Jannik Sinner che, venerdì sul Centre Court, metterà in palio un posto in finale. Intanto, è però arrivata una brutta notizia per la leggenda serba che, come riportato dal Tennis Italiano, dovrà pagare una multa salata. 

Djokovic multato a Wimbledon

Ll’All England Club ha pubblicato la lista delle multe inflitte ai giocatori, tra cui compare anche il nome di Djokovic. Il serbo dovrà pagare una sanzione di 5.600 sterline per ‘oscenità udibili‘, molto probabilmente pronunciate nel corso dell'ottavo di finale vinto contro Roman Safiullin. Dopo aver subito il break a inizio del terzo set, Djokovic aveva infatti ricevuto un warning dal giudice di sedia per aver urlato la parola ‘bull****‘', accompagnata da altre imprecazioni in serbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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