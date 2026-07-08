Wimbledon multa Djokovic per “oscenità udibili”: quando e cosa ha detto

Dopo oltre cinque ore di battaglia, Novak Djokovic ha conquistato l'accesso alla semifinale di Wimbledon. Il 24 volte campione Slam, 7 volte vincitore ai Championships, è venuto a capo di una battaglia complicatissima contro Felix Auger-Aliassime riuscendo ad imporsi solamente al super tie-break del quinto set per guadagnare la sfida con Jannik Sinner che, venerdì sul Centre Court, metterà in palio un posto in finale. Intanto, è però arrivata una brutta notizia per la leggenda serba che, come riportato dal Tennis Italiano, dovrà pagare una multa salata.