Cobolli-Fery diretta Wimbledon: segui Flavio ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

È il giorno di Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon . Il tennista romano, n.10 del mondo e nono giocatore del seeding, sfida sul Centrale dell'England Club il padrone di casa Arthur Fery (wild card e n.114 Atp). Reduce dal trionfo in tre set con De Minaur , Flavio vuole continuare a stupire con l'obiettivo di centrare, per la prima volta in carriera, il penultimo atto dello Slam londinese. Sogno semifinale anche per il 23enne britannico di origini francesi, che ha staccato il pass per i quarti dopo una rimonta da urlo contro Grigor Dimitrov, giustiziere di Matteo Berrettini al quarto turno. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:36

Cobolli c'è: 3-3 con Fury

Flavio va sotto di un 15 ma è bravo a ribaltare tutto sfruttando al meglio il servizio con due punti diretti (30-15) e altrettanti con il dritto per ristabilire la parità nel set.

16:32

Fury avanti 3-2 con Cobolli

Doppio botta e risposta tra Arthur e Flavio che fissano il punteggio del quinto game sul 30 pari. Equilibrio totale, spezzato dall'inglese con una prima vincente e l'errore in risposta (sul dritto) dell'azzurro che sta soffrendo la profondità di un Arthur solido al servizio.

16:29

Cobolli pareggia i conti: 2-2 con Fery

Game molto complicato per Flavio che va sotto 0-30 (dritto lungolinea in risposta dell'inglese e successiva volée alta dopo la palla corta dell'azzurro) ma è poi bravo a rimontare con quattro punti consecutivi, due punti diretti con il servizio e due gratuiti di rovescio del britannico.

16:25

Fery si riporta avanti con Cobolli: 2-1 per il britannico sul Centrale

Arthur concede un solo punto a Flavio (quello del momentaneo 30-15) e rimette la freccia nel primo set. Solido finora il padrone di casa a servizio.

16:22

Cobolli pareggia i conti: 1-1 con Fery

Turno di battuta a 30 anche per Flavio che va sotto 0-15 poi vince tre punti di fila con il servizio per il 40-15. Arthur accorcia, veloce in risposta, ma non basta: Flavio ristabilisce l'equilibrio con una prima vincente robusta.

16:18

Fery muove per primo il punteggio nel set di apertura: 1-0 con Cobolli

Il terzo quarto di finale a Wimbledon si apre con il turno di battuta a 30 per il britannico padrone di casa che mette per primo la freccia nel parziale di apertura. Arhur sale rapidamente sul 40-0 ma deve fare subito i conti con Flavio, abile a risalire a 30 (largo il recupero sulla palla corta dell'azzurro per il 15-40 e rovescio diagonale in rete in uscita dal servizio per il 30-40). Fery chiude poi il game con il servizio e dritto.

16:15

+++ Inizia il match tra Cobolli e Fery ++++

Al via la sfida dei quarti di finale sul Centrale dell'England Club: si parte con Arthur al servizio.

16:10

+++ Cobolli e Fery in campo +++

Flavio e Arthur fanno il loro ingresso sul Centrale dell'England Club, accolti dagli applausi del pubblico.

15:56

Cobolli sfida Fery per entrare nella storia del tennis italiano

Nel caso in cui Flavio dovesse eliminare Fery, non solo vincerebbe la sua decima partita delle ultime 12 disputate (unici ko nella finale del Roland Garros con Zverev e al primo turno di Halle con Tiafoe) ma soprattutto raggiungerebbe in semifinale Jannik Sinner. Solo in tre occasioni due giocatori italiani hanno centrato il penultimo atto di un torneo Slam: Pietrangeli-Sirola (1960), Sinner-Musetti (2025) e Cobolli-Arnaldi (2026), tutti al Roland Garros.

15:51

Il percorso di Fery a Wimbledon

Primo turno: Fery b. Dzumhur (Bos) 3-6, 6-2, 6-2, 6-1

Secondo turno: Fery b. Virtanen (Fin) 5-7, 7-6 (3), 6-3, 6-3

Terzo turno: Fery b. Bergs (Bel) 2-6, 7-5, 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Quarto turno/ottavi di finale: Fery b. Dimitrov (Bul) 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 (7)

15:47

Kostyuk supera Paolini: ora tocca a Cobolli!

Sul Centrale dell'England Club l'ucraina piega Jasmine in due set: tra pochi minuti tocca a Flavio e Arthur Fery.

15:45

Wimbledon, il percorso di Cobolli

Primo turno: Cobolli b. Navone (Arg) 1-6, 7-6 (5), 6-3, 7-6 (8)

Secondo turno: Cobolli b. Duckworth (Aus) 7-6 (4), 3-6, 7-6 (3), 6-1

Terzo turno: Cobolli b. Khachanov (Rus) 0-6, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2, 6-2

Quarto turno/ottavi di finale: Cobolli b. De Minaur (Aus) 7-5, 7-6 (4), 6-3

15:40

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510

15:35

Panatta esalta Cobolli e distrugge Medvedev: "Gioca con il cellulare, non sta bene di testa. Lui e Shelton..."

L'ex fenomeno del tennis italiano: "Flavio può restare stabilmente in Top 10 anche se quei due lì davanti sono troppo forti". LEGGI TUTTO

15:30

Cobolli-Fery, i precedenti

Arthur ha vinto l'unico precedente con Flavio, quello disputato al primo turno degli Australian Open di quest'anno: 7-6 (1), 6-4, 6-1 il risultato.

15:25

Dove vedere il match di Cobolli in tv e streaming

Tutte le partite di Wimbledon, compresa quella di Flavio contro Fery ai quarti, vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

15:15

Wimbledon, Cobolli-Fery: data e orario del match

La sfida tra Flavio e Arthur, valida per i quarti di finale dello Slam londinese, è in programma oggi - mercoledì 8 luglio - sul Campo Centrale dell'England Club di Church Road come secondo match di giornata, al termine dell'incontro del singolare femminile tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk. Inizio della partita in programma non prima delle 16:00.

Center Court, Wimbledon (Londra, Inghilterra)