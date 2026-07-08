Wimbledon, Alcaraz segue la partita di Djokovic in tv e interviene: il siparietto con Corretja

LONDRA (INGHILTERRA) - Con Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev tutti riusciti a centrare l'obiettivo, dei 'grandissimi' del tennis di oggi manca solo l'infortunato Carlos Alcaraz nelle semifinali di Wimbledon , raggiunte invece a sorpresa dal britannico Arthur Fery, presentatosi al via da n.114 Atp e grazie a una wild card. Reduce da una vacanza a Procida , il numero 2 del mondo sta comunque seguendo lo Slam londinese come dimostra un simpatico siparietto che lo ha visto protagonista con il suo connazionale Alex Corretja .

Wimbledon, Alcaraz e il commento su Djokovic con Corretja

È accaduto durante il quarto di finale vinto al quinto set da Djokovic contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che Corretja ha seguito nelle sue nuove vesti di commentatore televisivo. Il 52enne ex tennista spagnolo ha aperto una diretta Instagram durante una pausa del match e a sorpresa è arrivato un commento di Alcaraz, curioso di sapere chi considerasse favorito dalla chiusura del tetto. Un messaggio che ha stupito e divertito Corretja e che ha confermato a tutti quanto sia grande la voglia di tornare in campo per 'Carlitos', il cui rientro intanto si avvicina.