Cobolli perde Wimbledon ma si consola con un maxi assegno e un bonus speciale

L'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon 2026 si chiude ai quarti di finale, ma il bilancio resta ampiamente positivo. L'azzurro saluta Londra dopo la netta sconfitta contro il britannico Arthur Fery , capace di imporsi sul Centrale con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), 6-0, ma riparte con un assegno da ben 480.000 sterline (circa 563.244 euro) , premio riservato ai migliori otto del torneo. Pochi minuti dopo il match, Cobolli aveva già prenotato il primo volo disponibile per Roma, senza attendere nemmeno la conferenza stampa. "È difficile parlare, anche per uno come me che sorride sempre. Forse non ho dormito molto bene, anche perché ho il volo molto presto. L'ho già preso", ha raccontato l'azzurro, ancora provato dall'eliminazione.

Assegno e abbonamento per Cobolli

Oltre al ricco premio economico, Cobolli porta a casa anche un riconoscimento esclusivo. Grazie al raggiungimento dei quarti di finale entra infatti nel ristretto club dei migliori otto del torneo, ottenendo il tradizionale abbonamento a vita a Wimbledon. Un privilegio riservato a chi lascia il segno sui campi dell'All England Club e che permetterà all'italiano di assistere per sempre al torneo dagli spalti. Un premio simbolico che si aggiunge a quello economico e rende ancora più speciale il percorso londinese del romano. Nonostante la delusione per il ko, Cobolli guarda già avanti: "Mi prenderò un paio di giorni di riposo con la mia ragazza. Così sarà più facile dimenticare questa sconfitta. Alla fine, però, sono arrivato ai quarti di finale di uno Slam e devo essere soddisfatto di quello che ho fatto".

La lezione di Fery

Cobolli ha riconosciuto i meriti del suo avversario, spiegando come il gioco di Arthur Fery a Wimbledon si sia rivelato particolarmente efficace. "Ho avuto la sensazione che il suo tennis fosse perfetto contro il mio. Forse non sono stato abbastanza umile fin dal primo punto, ma sentivo che non era la mia giornata. Resta comunque un torneo di cui essere orgoglioso".