Tutti i segreti sul Royal Box di Wimbledon: come funzionano gli inviti e la selezione degli ospiti

Una foto di Roger Federer seduto da solo nel Royal Box di Wimbledon ha fatto il giro del web e posto un interrogativo: come le celebrità ottengono gli inviti? Per fare ordine, il Royal Box fu installato per la prima volta nella tribuna sud del campo centrale di Wimbledon una volta inaugurato il complesso nel 1922. Da allora, l'area riservata conta 74 posti a sedere e ha ospitato nel tempo celebrità, sportivi, i membri della famiglia reale e altri volti noti in ogni giornata del torneo.

Come funziona l'invito al Royal Box di Wimbledon

Come precisa la BBC, chi viene invitato ad assistere a una partita di Wimbledon nell'area riservata ai vip non deve fare la fila né pagare l'ingresso. Inoltre, gli invitati possono beneficiare del pranzo prima dell'inizio dei match, nonché del tè e delle bevande al termine degli incontri. Il tutto, solitamente, all'interno della clubhouse adiacente. Gli inviti vengono inviati agli ospiti dalla presidente dell'All England Lawn Tennis Club (AELTC) che, dal 2023, è l'ex giocatrice professionista Debbie Jevans.

Come vengono selezionati gli ospiti

La selezione degli ospiti vip tiene conto dei suggerimenti del comitato direttivo dell'AELTC, della Lawn Tennis Association e di altri organismi tennistici. Oltre alle celebrità, anche volti meno noti potrebbero sedere nel Royal Box, come partner commerciali, delegati, dignitari e professionisti dei media. La famiglia reale britannica viene regolarmente invitata, così come altri capi di Stato come presidenti e primi ministri.

Gli habitué di Wimbledon

Ci sono personaggi che quasi ogni anno - se non sempre - presiedono al torneo londinese e sono ormai una sorta di habitué all'interno del palco. Tra questi, l'ex stella del Manchester United e del Real Madrid, David Beckham, e il noto divulgatore scientifico e naturalista britannico, David Attenborough. Ci sono, invece, vip che solo raramente compaiono nel Royal Box, come l'attaccante del Manchester City Phil Foden, che quest'anno ha approfittato della non convocazione al Mondiale per presenziare. Sebbene la lista sia spesso composta in gran parte da atleti, attori e musicisti, sia in attività che in pensione, vengono invitati anche modelli e altre celebrità.