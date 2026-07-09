Sinner-Djokovic, tradizione non rispettata a Wimbledon per la semifinale: la scelta divide i social
La pubblicazione dell'ordine di gioco delle semifinali di uno Slam è solitamente una formalità: chi ha goduto di due giorni di riposo inaugura il programma sul Centrale e chi invece ne ha avuto solo uno scende in campo a seguire. Non è stato il caso di Wimbledon, dove la tradizione non è stata rispettata. Nella giornata di venerdì 10 luglio saranno infatti Alexander Zverev e Arthur Fery ad aprire le danze, a partire dalle 14:30 ore italiane, e solamente una volta terminata sarà il turno del match più atteso, quello che vedrà opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic. Pur trattandosi di una decisione inusuale, non è la prima volta che accade: allo US Open del 2024, ad esempio, la sessione serale fu riservata a Taylor Fritz e Frances Tiafoe, mentre proprio Sinner fu penalizzato, venendo programmato di giorno con Jack Draper nonostante il minor riposo a disposizione. Fatto sta che sui social è montata la polemica e si sono create diverse fazioni.
Il motivo della scelta e chi favorisce
Dietro questa decisione degli organizzatori del torneo non c'è una motivazione ufficiale, tuttavia è probabile che la ragione sia legata agli ascolti televisivi. La seconda semifinale è infatti quella che gode del miglior slot orario, sia per gli spettatori europei sia per quelli americani (specialmente quelli della West Coast, dove le 14:30 italiane corrispondono alle 5:30 del mattino locali). Gli utenti sui social si sono invece scatenati: da un lato c'è chi sostiene che la scelta favorisca Sinner, che potrà evitare le ore più calde della giornata e scongiurare che si ripeta quanto accaduto a Parigi; dall'altro c'è invece chi pensa che a beneficiarne sia il 39enne Djokovic, il quale potrà avere qualche ora in più di riposo dopo la maratona di oltre 5 ore nei quarti contro Felix Auger-Aliassime. Come sempre, la risposta la darà solo il campo.