Ufficiale, la semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon si vedrà anche in chiaro: ecco dove
La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valevole per la semifinale di Wimbledon, sarà trasmessa anche in chiaro. Lo ha ufficializzato Sky, detentore dei diritti dello Slam londinese, rendendo noto che l'incontro - in programma venerdì 10 luglio come secondo match sul Campo Centrale (al termine di Zverev-Fery, programmata alle 14:30 ore italiane) - sarà visibile gratuitamente su TV8, tasto 8 del digitale terrestre. Nonostante l'evento non figuri tra quelli da mandare obbligatoriamente in onda in chiaro nella lista pubblicata dall'AgCom, l'emittente ha comunque deciso di trasmetterlo per tutti. Il numero uno al mondo potrà dunque contare su un tifo extra da casa nella sua difesa del titolo sui prati di Church Road.
Novità anche per la finale
Sky ha inoltre comunicato che anche la finale di quest'edizione di Wimbledon verrà trasmessa in diretta in chiaro. Indipendentemente dalla presenza di Jannik Sinner, l'atto conclusivo maschile - previsto per domenica 12 luglio alle ore 17 - sarà visibile sempre su TV8. Non cambia nulla invece per gli abbonati, che potranno continuare a seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come in streaming su NOW.