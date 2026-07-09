Ufficiale, la semifinale Sinner-Djokovic a Wimbledon si vedrà anche in chiaro: ecco dove

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valevole per la semifinale di Wimbledon, sarà trasmessa anche in chiaro. Lo ha ufficializzato Sky, detentore dei diritti dello Slam londinese, rendendo noto che l'incontro - in programma venerdì 10 luglio come secondo match sul Campo Centrale (al termine di Zverev-Fery, programmata alle 14:30 ore italiane) - sarà visibile gratuitamente su TV8, tasto 8 del digitale terrestre. Nonostante l'evento non figuri tra quelli da mandare obbligatoriamente in onda in chiaro nella lista pubblicata dall'AgCom, l'emittente ha comunque deciso di trasmetterlo per tutti. Il numero uno al mondo potrà dunque contare su un tifo extra da casa nella sua difesa del titolo sui prati di Church Road.