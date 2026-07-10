Wimbledon, Zverev può scavalcare Alcaraz al secondo posto: sarebbe un cambiamento importante anche per Sinner
La grande occasione per Sascha Zverev è arrivata. Oggi battendo Arthur Fery in semifinale a Wimbledon scavalcherebbe Alcaraz al secondo posto nel ranking Atp. Lo spagnolo fermo ai box per infortunio ha scartato 1300 punti della finale dell’anno scorso e attualmente è fermo a quota 8160 punti. In caso di vittoria con la rivelazione britannicha Arthur Fery, il tedesco salirebbe a 8480: a conti fatti, il vantaggio nei confronti dello spagnolo sarebbe di poco più di 300 punti in caso di sconfitta in finale, mentre diventerebbe di 1020 punti in caso di vittoria a Londra (con Zverev a 9180). Sinner resterebbe sempre saldo al comando, e in caso di vittoria aumenterebbe il distacco sugli inseguitori. Con un bis a Wimbledon, Jannik salirebbe a 13450 punti portandosi a +5290 sullo spagnolo.
Alcaraz potrebbe sfidare Sinner in semifinale
Il sorpasso di Zverev su Alcaraz comporterebbe un’altra importante novità. Al suo rientro Carlitos potrebbe sfidare Sinner già in semifinale nei tornei. Cosa che non accadeva dal Roland Garros del 2024. Questo potrebbe avvenire agli Us Open a settembre. Alcaraz salterà anche il Masters 1000 di Montreal, anche se il recupero dall'infortunio procede bene. Ieri ha pubblicato dei video su Instagram mentre è in campo ad allenarsi con una speciale racchetta senza corde, per non affaticare troppo il polso destro. Tutti lo aspettano, anche Sinner, che evidentemente sente la sua mancanza. Hanno bisogno l’uno dell’altro per rendere al meglio.
La top 10 dopo Wimbledon
1. Jannik Sinner 12250 (12750 se va in finale, 13450 se vince)
2. Carlos Alcaraz 8160
3. Alexander Zverev 7980 (8480 se batte Fery in semifinale, 9180 se vince)
4. Félix Auger-Aliassime 4740
5. Alex De Minaur 4110
6. Ben Shelton 3770
7. Novak Djokovic 3760
8. Daniil Medvedev 3670
9. Flavio Cobolli 3460
10. Taylor Fritz 3365