Wimbledon, Zverev può scavalcare Alcaraz al secondo posto: sarebbe un cambiamento importante anche per Sinner

La grande occasione per Sascha Zverev è arrivata. Oggi battendo Arthur Fery in semifinale a Wimbledon scavalcherebbe Alcaraz al secondo posto nel ranking Atp. Lo spagnolo fermo ai box per infortunio ha scartato 1300 punti della finale dell’anno scorso e attualmente è fermo a quota 8160 punti. In caso di vittoria con la rivelazione britannicha Arthur Fery, il tedesco salirebbe a 8480: a conti fatti, il vantaggio nei confronti dello spagnolo sarebbe di poco più di 300 punti in caso di sconfitta in finale, mentre diventerebbe di 1020 punti in caso di vittoria a Londra (con Zverev a 9180). Sinner resterebbe sempre saldo al comando, e in caso di vittoria aumenterebbe il distacco sugli inseguitori. Con un bis a Wimbledon, Jannik salirebbe a 13450 punti portandosi a +5290 sullo spagnolo.