Federer completamente solo nel palco reale di Wimbledon: la verità sulla foto virale

L'immagine di Roger Federer completamente solo nel Royal Box durante una delle giornate di Wimbledon è diventata virale. Migliaia di fan si sono chiesti come fosse possibile che una delle più grandi leggende della storia del tennis si trovasse da sola nel palco più esclusivo dell'All England Club. A svelare la curiosa storia che si cela dietro quella scena paradossale è stato l'ex collega e numero uno del mondo Andy Roddick che nel suo podcast ha spiegato: "Roger mi ha detto tutto".