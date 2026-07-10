Federer completamente solo nel palco reale di Wimbledon: la verità sulla foto virale
L'immagine di Roger Federer completamente solo nel Royal Box durante una delle giornate di Wimbledon è diventata virale. Migliaia di fan si sono chiesti come fosse possibile che una delle più grandi leggende della storia del tennis si trovasse da sola nel palco più esclusivo dell'All England Club. A svelare la curiosa storia che si cela dietro quella scena paradossale è stato l'ex collega e numero uno del mondo Andy Roddick che nel suo podcast ha spiegato: "Roger mi ha detto tutto".
"Ero lì con tutti i miei amici"
Secondo quanto raccontato da Federer, l'immagine di lui da solo nel palco reale risalirebbe all'inizio della partita tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka. Il protocollo del torneo impediva l'accesso di nuovi ospiti al palco VIP fino al primo cambio di campo, mentre tutti gli altri come consuetudine di Wimbledon erano usciti dal settore riservato per gustare un panino o prendere un thé.
Roddick ha anche rivelato che vedendo la scena ha mandato un messaggio al venti volte campione Slam: "Come va?". Ricevendo una di quelle risposte degne di quando impugnava ancora la racchetta: "Bene, sto solo guardando il tennis... con tutti i miei amici ".