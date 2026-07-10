Zverev-Fery diretta Wimbledon: segui la prima semifinale. Tennis oggi LIVE

Saranno il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo ma vicino al sorpasso sull'infortunato Carlos Alcaraz nel ranking Atp) e il britannico 'padrone di casa' Arthur Fery (n.114 Atp) a sfidarsi oggi (10 luglio, ore 14:30) italiane nella prima semifinale di Wimbledon , 'antipasto' dell'attesissimo match tra Jannik Sinner (campione in carica sull'erba dello Slam londinese) e Novak Djokovic, che andrà in scena a seguire sul Centrale. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

15:24

Zverev 'a zero' per il 6-5

Sfumata la prima occasione di chiudere il primo set, Zverev se ne procura un'altra, servendo a zero e rimettendo Fery sotto pressione.

15:22

Fery si salva: 5-5

Fery serviva per salvare il set e lo ha fatto con autorevolezza, portandosi subito 40-0 e stoppando poi il ritorno di Zverev: 5-5 e match che resta in grande equilibrio.

15:18

Zverev avanti 5-4: Fery serve per salvare il set

Game autoritario per Zverev, che continua a mettere in mostra una grande prima, che mette in difficoltà Fery, chiamato a servire per salvare il primo set.

15:14

Risponde ancora Fery: 4-4

Risponde colpo su colpo Fery, che pur concedendo un paio di quindici, piega Zverev e riporta in parità il primo set della prima semifinale.

15:10

Zverev si riporta in vantaggio: 4-3

Zverev prima concede ancora una volta il primo quindici, poi sembra dover chiudere facilmente il game, che invece diventa sofferto contro un Fery che non molla nulla: 4-3 per il tedesco.

15:06

Fery riagguanta Zverev: 3-3

Primo tentativo di fuga di Zverev rintuzzato da Fery, che dopo aver strappato il servizio al tedesco, ne tiene a bada la reazione, portando a casa il game del 3-3!

14:59

Controbreak immediato di Fery!

Rialza subito la testa il ragazzino britannico, che accende il centrale firmando l'immediato controbreak sul servizio di Zverev e riaprendo il primo set!

14:56

Break di Zverev, che si porta sul 3-1

Attenzione! Prima possibile svolta del set con Zverev che risponde alla grande e strappa il servizio a Fery, volando sul 3-1!

14:52

Zverev torna avanti: game dominato

Game dominato e 2-1 per Zverev, che dopo aver regalato a Fery il primo quindici, si rivela implacabile con servizio e vincente.

14:49

Fery si presenta alla grande: 1-1

Il primo game aveva già parlato, nessuna pressione per Fery, che debutta al servizio lasciando a zero Zverev. Non sarà semplice per il tedesco.

14:46

Zverev avanti 1-0, ma è già battaglia

È già battaglia sul Centrale di Wimbledon, con Zverev che tiene il servizio solamente ai vantaggi, dopo aver sempre condotto il game, ma subendo continuamente il ritorno di Fery.

14:41

+++ Si inizia con Zverev al servizio! +++

Via alla prima semifinale di Wimbledon tra Zverev e Fery, serve per primo il tedesco. A seguire Sinner-Djokovic!

14:36

Zverev e Fery fanno il loro ingresso in campo

Accolti dall'ovazione del pubblico, Zverev e Fery fanno il loro ingresso in campo: manca pochissimo alla prima semifinale di Wimbledon!

14:31

Zverev sogna un'altra 'prima volta'

Oltre, come detto, al numero 2 nel Ranking ATP davanti ad Alcaraz in caso di successo su Fery, le motivazioni di Zverev sono anche tese ad un'altra 'prima volta': dopo il primo Slam in carriera vinto un mese fa a Parigi, il tedesco sogna anche la prima finale sui campi dell'All England Cup.

14:25

Il percorso di Fery

Un crescendo rossiniano il percorso della 'wild card' Fery, che si è fatto strada superando in quattro set prima il bosniaco Damir Dzhumur e poi il finlandese Otto Virtanen, quindi due clamorose rimonte contro il belga Zizou Bergs ed il bulgaro Grigor Dimitrov, infine l'impresa contro il nostro Flavio Cobolli, spazzato via con un eloquente 6-4, 7-6, 6-0.

14:18

Il cammino di Zverev

È stato un percorso senza intralci, né tentennamenti quello di Zverev fino alla semifinale: esordio vinto in quattro set contro il belga Alexander Blockx, quindi due perentori 3-0 sul francese Valentin Royer e sull'americano Marcos Giron, ancora successo in quattro set contro Lehecka agli ottavi, prima del devastante 6-4, 6-4, 6-2 inflitto allo statunitense Taylor Fritz ai quarti.

14:10

Wimbledon 2026, il montepremi: quanto vale la finale

Primo turno - 92.722 euro

Secondo turno - 146.038 euro

Terzo turno - 214.421 euro

Ottavi di finale - 347.309 euro

Quarti di finale - 556.335 euro

Semifinale - 1.043.128 euro

Finalista - 2.086.255 euro

Vincitore - 4.172.510 euro

13:57

Zverev va 'a caccia' di Alcaraz: doppia missione per Sascha

Una doppia missione per Alexander Zverev, che tra poco più di mezzora scenderà in campo per sfidare il britannico Arthur Fery nella prima semifinale di Wimbledon. Oltre ad andare 'a caccia' del pass per quella che sarebbe la sua quinta finale Slam (con il suo primo trionfo arrivato a giugno scorso nell'ultimo Roland Garros), il 29enne tedesco ha nel mirino Carlos Alcaraz: in caso di successo contro il britannico infatti 'Sascha' scavalcherebbe lo spagnolo nel ranking Atp e diventerebbe il nuovo numero 2 del mondo dietro all'azzurro Jannik Sinner.

13:48

La favola di Fery: sulla scia di Ivanisevic e Murray

Una vera e propria favola quella vissuta finora a Wimbledon da Arthur Fery, presentatosi al via del torneo da n.114 Atp. In caso di un successo oggi contro Alexander Zverev, il 23enne britannico diventerebbe la seconda 'wild card' della storia a raggiungere una finale Slam dopo Goran Ivanisevic (a Wimbledon nel 2001) e il quarto tennista britannico dell'era Open a raggiungere una finale Slam (il secondo a Wimbledon dopo Andy Murray, tre volte finalista sui campi londinesi).

13:40

Sinner intanto si allena in campo con Djokovic nel mirino

In attesa della prima semifinale tra Zverev e Fery, il numero uno del mondo Jannik Sinner si sta allenando ora in vista del match contro Novak Djokovic (a sua volta in campo in questo momento), seconda semifinale dello Slam londinese in programma sul centrale dopo quella tra il tedesco e il britannico. Dopo un riscaldamento in palestra l'azzurro è entrato in campo e sta lavorando, con la temperatura che è intorno ai 28°.

13:37

Sfida inedita tra il tedesco e il britannico

Quella in programma tra meno di un'ora sul Centrale di Wimbledon, prima semifinale dello Slam londinese, sarà una sfida inedita: il 29enne Alexander Zverev (n.3 del mondo e seconda testa di serie del torneo) e il 23enne britannico (n.114 Atp, entrato in tabellone grazie a una wild card) non si sono mai affrontati prima nel circuito Atp.

13:30

Zverev-Fery: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Alexander Zverev e Arthur Fery, prima semifinale di Wimbledon, sarà trasmesso in diretta tv sui canali di 'Sky Sport' e potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e su NOW.

Londra, Inghilterra