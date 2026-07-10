Sinner-Djokovic diretta Wimbledon: segui la semifinale di tennis oggi LIVE

Il numero uno del mondo contro l'uomo Slam (24), Sinner-Djokovic è ormai a tutti gli effetti un grande classico del tennis mondiale. A Wimbledon , poi, in una semifinale, il fascino cresce ulteriormente. Per la dodicesima Jannik e Nole si sfidano: l'azzurro è in vantaggio 6-5 nei precedenti, ma, forse per la prima volta, arriva al match che vale un posto in finale senza la certezza di essere davvero il favorito. Sarà un incontro tutto da vivere: segui in diretta tutti gli aggiornamenti .

17:57

Sinner-Djokovic 5-4: break di Jannik!

Il tennista azzurro ha strappato il servizio al serbo e ora potrà servire per portare a casa il primo set

17:54

Sinner-Djokovic 4-4

Sinner tiene di nuovo a zero il servizio

17:51

Sinner-Djokovic 3-4

Nole tiene il servizio e si riporta avanti in questo primo set

17:46

Sinner-Djokovic 3-3

Jannik tiene il servizio a zero e porta di nuovo in equilibrio il match

17:40

Sinner-Djokovic 2-3

Nole salva una palla break e tiene il proprio turno di servizio ma Jannik comincia a mettergli pressione

17:36

Sinner-Djokovic 2-2

Jannik tiene il proprio turno di battuta, finora si va avanti senza break

17:30

Djokovic avanti 2-1

Ancora un game abbastanza a senso unico per chi batte. Ma Jannik comincia a scaldare la risposta.

17:28

Jannik fa 1-1

Il servizio aiuta molto Jannik. L'unico punto di Djokovic arriva con un nastro fortunato che mette fuori gioco l'italiano.

17:24

Primo game a Djokovic

Nessun problema per il serbo. Solo un 15 per Sinner, per il resto turno di battuta a senso unico.

17:21

Inizia la sfida

Il primo al servizio è Djokovic

17:11

Conclusa la prima fase del riscaldamento

Sinner e Djokovic si sono scaldati all'interno dell'impianto. A breve completeranno il riscaldamento sul campo.

16:57

Zverev ha battuto Fery in tre set: ora toccherà a Sinner

Finisce la prima semifinale di Wimbledon: il tedesco vola all'ultimo atto dello Slam. Tra poco in campo Jannik e Djokovic

16:46

Sinner comincerà dopo Zverev

Jannik e Nole aspettano la fine dell'altra semifinale in corso tra Zverev e Fery: siamo al terzo set con il tedesco che ha vinto i primi due

16:32

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Nonostante i 14 anni di differenza, che separano di fatto due epoche del tennis, Sinner-Djokovic è un classico. Quella di oggi non sarà solo la 12ª sfida (6-5 Sinner), ma anche la 6ª semifinale Slam tra i due (3-2 Sinner) e la 3ª a Wimbledon, qualcosa riuscito solo ad Agassi e Rafter con il loro trittico di semifinali tra il 1999 e il 2001.

16:20

Dove e a che ora vedere in tv Sinner-Djokovic

Dopo Zverev-Fery la seconda semifinale di oggi (venerdì 10 luglio) è quella tra Sinner e Djokovic: ecco a che ora e dove vedere in tv e streaming la sfida.

Wimbledon (Londra)