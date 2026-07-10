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venerdì 10 luglio 2026
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Sinner-Zverev, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo ha raggiunto per il secondo anno consecutivo l'ultimo atto dei Championships dopo il titolo conquistato nel 2025
3 min
Tagsjannik sinneralexander zverevWimbledon

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo, che nel 2025 si impose nell'ultimo atto su Carlos Alcaraz, è giunto allo step conclusivo della corsa alla difesa del titolo grazie al successo ottenuto per 6-4 6-4 6-4 su Novak Djokovic. L'azzurro affronterà per la quarta volta in stagione Alexander Zverev, che ha avuto vita facile nell'altra semifinale contro Arthur Fery. Il tedesco, che dopo aver staccato il pass per la finale dei Championships ha sorpassato Alcaraz in classifica per portarsi al numero due del mondo, è reduce da tredici vittorie consecutive a livello Slam che gli hanno permesso anche di conquistare al Roland Garros il primo titolo Major della sua carriera. 

Sinner-Zverev, data e orario

La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la finale di Wimbledon, è in programma domenica 12 luglio sul Centre Court come a partire dalle ore 17:00 italiane.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sinner è avanti 10-4 nei confronti diretti con Zverev. Il numero uno al mondo ha vinto gli ultimi otto incroci con il tedesco, riuscendo ad imporsi anche nelle tre sfide andate in scena quest'anno, l'ultima delle quali nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. 

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon vengono trasmessi in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Per quanto riguarda la semifinale, il canale di riferimento è il 201, ovvero Sky Sport Uno. La finale Sinner-Zverev sarà disponibile anche in chiato su TV8.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

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