Sinner-Zverev, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo, che nel 2025 si impose nell'ultimo atto su Carlos Alcaraz, è giunto allo step conclusivo della corsa alla difesa del titolo grazie al successo ottenuto per 6-4 6-4 6-4 su Novak Djokovic. L'azzurro affronterà per la quarta volta in stagione Alexander Zverev, che ha avuto vita facile nell'altra semifinale contro Arthur Fery. Il tedesco, che dopo aver staccato il pass per la finale dei Championships ha sorpassato Alcaraz in classifica per portarsi al numero due del mondo, è reduce da tredici vittorie consecutive a livello Slam che gli hanno permesso anche di conquistare al Roland Garros il primo titolo Major della sua carriera.