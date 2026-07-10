Sinner-Zverev, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo, che nel 2025 si impose nell'ultimo atto su Carlos Alcaraz, è giunto allo step conclusivo della corsa alla difesa del titolo grazie al successo ottenuto per 6-4 6-4 6-4 su Novak Djokovic. L'azzurro affronterà per la quarta volta in stagione Alexander Zverev, che ha avuto vita facile nell'altra semifinale contro Arthur Fery. Il tedesco, che dopo aver staccato il pass per la finale dei Championships ha sorpassato Alcaraz in classifica per portarsi al numero due del mondo, è reduce da tredici vittorie consecutive a livello Slam che gli hanno permesso anche di conquistare al Roland Garros il primo titolo Major della sua carriera.
Sinner-Zverev, data e orario
La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la finale di Wimbledon, è in programma domenica 12 luglio sul Centre Court come a partire dalle ore 17:00 italiane.
I precedenti tra Sinner e Zverev
Sinner è avanti 10-4 nei confronti diretti con Zverev. Il numero uno al mondo ha vinto gli ultimi otto incroci con il tedesco, riuscendo ad imporsi anche nelle tre sfide andate in scena quest'anno, l'ultima delle quali nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo.
Dove vedere il match di Sinner in tv
Tutti gli incontri di Wimbledon vengono trasmessi in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Per quanto riguarda la semifinale, il canale di riferimento è il 201, ovvero Sky Sport Uno. La finale Sinner-Zverev sarà disponibile anche in chiato su TV8.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510