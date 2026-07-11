Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Muchova-Noskova, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A decidere chi sarà la nuova regina dei Championships sarà il primo derby nell'ultimo atto di uno Slam dalla sfida tra Madison Keys e Sloane Stephens agli US Open 2017
2 min
Tagskarolina muchovalinda noskovaWimbledon

Karolina Muchova e Linda Noskova si affrontano per il titolo a Wimbledon. Sul Centre Court dell'All England Club andrà in scena la prima finale Slam tra due giocatrici della stessa nazionalità dalla sfida tra Sloane Stephens e Madison Keys agli US Open 2017. Quello tra le due tenniste ceche sarà anche il primo derby nell'ultimo atto dei Championships dal match tra Serena e Venus Williams del 2009. Per Muchova sarà la seconda finale Major della carriera, dopo quella persa al Roland Garros del 2023 per mano di Iga Swiatek, mentre per Noskova si tratta di un debutto assoluto.

Muchova-Noskova, data e orario

La sfida tra Muchova e Noskova, valida per la finale di Wimbledon, è in programma sabato 11 luglio sul Centre Court a partire dalle ore 17:00.

I precedenti tra Muchova e Noskova

C'è un solo precedente tra le due giocatrici e ad avere la meglio è stata Muchova, che si è imposta con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2 al terzo turno degli US Open 2025.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

Da non perdere

Sinner travolge Djokovic in tre setZverev vola in finale a Wimbledon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS