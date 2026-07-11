Muchova-Noskova, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Karolina Muchova e Linda Noskova si affrontano per il titolo a Wimbledon. Sul Centre Court dell'All England Club andrà in scena la prima finale Slam tra due giocatrici della stessa nazionalità dalla sfida tra Sloane Stephens e Madison Keys agli US Open 2017. Quello tra le due tenniste ceche sarà anche il primo derby nell'ultimo atto dei Championships dal match tra Serena e Venus Williams del 2009. Per Muchova sarà la seconda finale Major della carriera, dopo quella persa al Roland Garros del 2023 per mano di Iga Swiatek, mentre per Noskova si tratta di un debutto assoluto.
Muchova-Noskova, data e orario
La sfida tra Muchova e Noskova, valida per la finale di Wimbledon, è in programma sabato 11 luglio sul Centre Court a partire dalle ore 17:00.
I precedenti tra Muchova e Noskova
C'è un solo precedente tra le due giocatrici e ad avere la meglio è stata Muchova, che si è imposta con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2 al terzo turno degli US Open 2025.
Dove vedere il match in tv
Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.
Wimbledon, il montepremi femminile
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510