Muchova-Noskova, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Karolina Muchova e Linda Noskova si affrontano per il titolo a Wimbledon . Sul Centre Court dell'All England Club andrà in scena la prima finale Slam tra due giocatrici della stessa nazionalità dalla sfida tra Sloane Stephens e Madison Keys agli US Open 2017 . Quello tra le due tenniste ceche sarà anche il primo derby nell'ultimo atto dei Championships dal match tra Serena e Venus Williams del 2009. Per Muchova sarà la seconda finale Major della carriera, dopo quella persa al Roland Garros del 2023 per mano di Iga Swiatek , mentre per Noskova si tratta di un debutto assoluto .

Muchova-Noskova, data e orario

La sfida tra Muchova e Noskova, valida per la finale di Wimbledon, è in programma sabato 11 luglio sul Centre Court a partire dalle ore 17:00.

I precedenti tra Muchova e Noskova

C'è un solo precedente tra le due giocatrici e ad avere la meglio è stata Muchova, che si è imposta con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-2 al terzo turno degli US Open 2025.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510