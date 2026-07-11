Muchova-Noskova diretta finale Wimbledon femminile: segui il derby che vale il titolo. Tennis oggi LIVE

Derby ceco tra la 29enne Karolina Muchova (n.9 Wta) e la 21enne Linda Noskova (n.12 Wta) nella finale femminile di Wimbledon in programma oggi (11 luglio, il via alle ore 17 italiane). Sul Centre Court dell’All England Club andrà in scena la prima finale Slam tra due giocatrici della stessa nazionalità dalla sfida tra Sloane Stephens e Madison Keys agli Us Open 2017. Quello tra le due tenniste ceche sarà anche il primo derby nell’ultimo atto di Wimbledon dalla finale tra Serena e Venus Williams del 2009. Se per Muchova è la seconda finale Slam della carriera, dopo quella persa al Roland Garros 2023 con Iga Swiatek, per Noskova si tratta di un debutto assoluto, sebbene la più giovane delle due ceche abbia già disputato sette finali Wta conquistando due titoli. Un solo precedente tra le finaliste, vinto da Muchova in tre set al tezo turno degli US Open 2025.

19:19 Muchova reagisce in battuta e muove il punteggio Reazione di Muchova, che tiene il servizio a 30 e muove così il punteggio nel terzo set della finale di Wimbledon, che vede ora Noskova avanti 3-1. 19:13 Noskova annulla la palla del controbreak: 3-0 Noskova annulla la palla del controbreak sul 30-40 e poi tiene il servizio ai vantaggi, volando così sul 3-0 nella finale femminile di Wimbledon contro l'altra ceca Muchova. 19:08 Muchova perde il servizio e ora deve inseguire Muchova perde il servizio e ora deve inseguire: break importante per Noskova, che sfrutta la prima chance sul 30-40 allunga sul 2-0 nel terzo set. 19:03 Reazione di Noskova in avvio di terzo set: 1-0 Dopo aver perso cinque game di fila Noskova reagisce e tiene il servizio ai vantaggi dopo aver annullato tre palle break: ora è avanti 1-0 su Muchova nel terzo e decisivo set di questa finale femminile di Wimbledon. 18:53 +++ Muchova vince il secondo set: 2-6, 7-5 +++ Muchova non sbaglia con il servizio a favore e coglie l'occasione di vincere il secondo set e riportare tutto in parità in questa finale femminile del torneo di Wimbledon.

18:49 Noskova in crisi: 2-6, 6-5 Adesso è palese la crisi mentale di Noskova che commette un paio di errori gratuiti di dritto e regala un break pesantissimo a Muchova, che ora servirà per aggiudicarsi il secondo set. 18:45 La finale sta girando: 2-6, 5-5 Muchova annulla un altro match point (il quinto) sul proprio servizio e poi firma il 5-5 ai vantaggi. La finale adesso sembra girare a sfavore di Noskova in questo secondo set. La 21enne numero 12 del mondo sembrava padrona del match fino a tre game fa. 18:39 Game incredibile, Muchova annulla un match point e fa il break: 2-6, 4-5 Game spettacolare e lunghissimo con la Noskova al servizio, che sciupa un match point (il quarto). Muchova reagisce, si va ai vantaggi e ha 7 palle break finché non strappa la battuta all'avversaria, che commette due doppi falli, ma si era difesa con tre ace e un servizio vincente. 18:26 Muchova annulla tre match point: 2-6, 3-5 Game molto lungo, chiuso ai vantaggi: Muchova commette tre errori gratuiti di dritto, concedendo tre match point non consecutivi a Noskova che però non li concretizza. Ora la 21enne ceca servirà per il titolo. 18:13 Noskova super: 2-6, 2-5 Noskova ha ripreso a giocare alla grande e ormai vede il titolo a un passo: servizio tenuto a zero. 18:10 Break pesante di Noskova: 2-6, 2-4 Noskova strappa il servizio a Muchova anche in questo secondo set: potrebbe essere lo strappo decisivo della 21enne per vincere Wimbledon. 18:05 Noskova show: 2-6, 2-3 Noskova sembra aver superato il momento di difficoltà e tiene il servizio con un paio di colpi spettacolari e dall'altissimo tasso tecnico. Un solo punto per Muchova in questo gioco. 18:03 Muchova ok: 2-6, 2-2 Turno di servizio sul velluto per Muchova, che sta crescendo in questo secondo set: nessun punto per Noskova. 17:59 Noskova annulla tre palle break: 2-6, 1-2 Muchova ora sta giocando meglio, ha tre palle break (due consecutive sul 15-40), ma Noskova resta fredda e le annulla, aggiudicandosi poi il terzo game del secondo set. 17:53 Muchova reagisce: 2-6, 1-1 Muchova inizia male anche questo game, andando sotto 0-30, ma poi reagisce, approfittando anche di un paio di errori di Noskova. Alla fine la numero 9 del mondo conquista con i denti questo gioco. 17:49 Noskova inizia alla grande il secondo set: 2-6, 0-1 Noskova inizia al servizio il secondo set e continua a non sbagliare nulla: Muchova resta a zero in questo game. 17:42 +++ Noskova vince il primo set 6-2 +++ Muchova al servizio si ritrova sotto 0-40 con tre set-point per l'avversaria: la 29enne ceca riesce a recuperare fino al 40 pari, torna sotto, si salva con un ace ai vantaggi, ma poi viene infilata da uno splendido pallonetto di Noskova, che chiude il set dopo 5 match-point. La prima partita è durata 31 minuti.