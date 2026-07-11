Record di ascolti tv per la finale di Wimbledon Sinner-Djokovic su Sky e Tv8

È ancora grande tennis nella Casa dello Sport per le fasi finali del torneo Wimbledon in esclusiva su Sky. L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic – in onda ieri dalle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 – ha raccolto 2 milioni e 143 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 22,1% di share* e 4 milioni e 615 mila contatti unici**. Nello specifico, su Sky, l’incontro vinto dall’azzurro in tre set ha registrato oltre 937 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,7% di share* e 1 milione e 804 mila spettatori unici**. Su TV8 la semifinale è stata vista da 1 milione e 205 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 12,4% di share* e 3 milioni e 55 mila spettatori unici. Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Sky Tennis Show che su Sky e TV8 ha registrato oltre 535 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 4% di share* e 3 milioni e 546 mila contatti unici. Ottimi dati anche per l’altra semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev che, su Sky, ha totalizzato 357 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 4% di share* e 921 mila spettatori unici. Il torneo di Wimbledon continua con la finale Sinner-Zverev, domani, domenica 12 luglio, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, con lo studio prepartita a partire dalle 16.30 e l’ampio postpartita con la cerimonia di premiazione e le analisi delle giocate decisive.