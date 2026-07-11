Sinner pronto per la finale di Wimbledon: si allena con due avversari contemporaneamente! E la principessa Kate...

Giornata di vigilia per Jannik Sinner , che continua a preparare la finale contro Alexander Zverev a Wimbledon con l'obiettivo di riconfermarsi campione dopo il titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz . Nel sabato in cui va in scena l'ultimo atto femminile, che vedrà protagoniste le due ceche Linda Noskova e Karolina Muchova sotto gli occhi della principessa Kate , patron dell'All England Club, arrivata per assistere alla finale, il numero uno al mondo si è allenato sul Campo 1 di Aorangi Park . Presente ovviamente tutto il team dell'azzurro con Simone Vagnozzi e Darren Cahill che hanno diretto l'allenamento di due ore.

Sinner prepara la finale contro Zverev

Come accaduto per preparare la semifinale con Novak Djokovic, Jannik ha deciso di allenarsi con due sparring. Un'ora e mezza ad alta intensità e anche il lavoro sulla risposta e sul servizio, che contro un battitore come Zverev promette di essere una chiave fondamentale della sfida. I due sparring, di nazionalità inglese, si allenano al college negli Stati Uniti. Uno di questi, Adam Jonesy, è sceso in campo con addosso la maglia della nazionale inglese a poche ore dalla sfida dei "tre leoni" nei quarti di finale contro la Norvegia ai Mondiali.