Wimbledon, Sinner-Zverev oggi in tv: a che ora, canale e dove vedere la finale in diretta

Jannik Sinner e Alexander Zverev saranno i protagonisti dell'ultimo match di quest'edizione di Wimbledon , quello che assegna il titolo più prestigioso. Seconda finale consecutiva nello Slam londinese per il numero uno al mondo, che dopo il successo al quinto contro Miomir Kecmanovic all'esordio non ha più perso alcun set nei seguenti cinque match. Eloquente la semifinale contro un sette volte campione di questo torneo come Novak Djokovic, liquidato con un triplo 6-4 concedendo (e annullando con un ace) una sola palla break. Non ha corso grossi rischi neppure Zverev, bravo a uscire indenne da un debutto pieno di insidie contro Alexander Blockx e poi ad approfittare di un tabellone favorevole per regalarsi la prima finale in carriera a Wimbledon, unico Slam in cui non era mai andato oltre gli ottavi. Grazie a questo risultato, scavalcherà Carlos Alcaraz nel ranking ATP , issandosi al numero 2.

Sinner-Zverev, orario, canale, diretta in chiaro

La finale di Wimbledon che vede opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma oggi, domenica 12 luglio, sul Centre Court a partire dalle 17:00 ore italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K. Disponibile poi una diretta streaming su NOW. Garantita infine una diretta in chiaro su TV8, tasto 8 del digitale terrestre.

Sinner-Zverev, precedenti e quote

I confronti diretti vedono Jannik in vantaggio per 10-4. I due non si sono mai incontrati sull'erba, ma poco importa perché l'azzurro ha vinto le ultime nove sfide disputate, arrivando a conquistare ben 14 set consecutivi. Non può che essere lui, dunque, a scendere in campo con i favori del pronostico: secondo i bookmakers una sua vittoria paga appena 1,20, a fronte del 4,50 per quella di Zverev. Ciononostante, in conferenza stampa Sinner ha ricordato le difficoltà che comporta una finale Slam, auspicando di esprimere il proprio miglior tennis. Ha inoltre sottolineato come il suo avversario stia esprimendo un ottimo livello di tennis, complice l'iniezione di fiducia dopo il suo primo trionfo in un Major - lo scorso mese al Roland Garros -, motivo per cui non andrà affatto sottovalutato.

Il montepremi di Wimbledon

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITORE – €4.172.510