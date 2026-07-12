LIVE Sinner-Zverev: segui la finale di Wimbledon in diretta

Uno per un bis da sogno e il primo Slam dell'anno, l'altro per centrare l'accoppiata Roland Garros e Wimbledon . Oggi in finale si sfidano Sinner e Zverev , a partire dalle 17. Jannik contro Djokovic ha mostrato di essere tornato al top, con una partita perfetta. Sascha sta attraversando un ottimo momento. Sarà una finale tutta da vivere a Londra . Segui la cronaca in tempo reale.

15:04

Laila e la famiglia Sinner nel Royal Box

La fidanzata Laila, il fratello Mark e tutta la famiglia in tribuna a Londra per la finale contro Zverev. Leggi qui tutti i dettagli

14:46

Il montepremi a Wimbledon: quanto incassa Sinner se vince

Il campione di oggi porta a casa un premio di 4.224.240 euro (3.600.000 sterline), mentre il finalista ne incassa 2.112.120 (1.800.000 sterline). In totale, il montepremi per il torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026 è di 27.729.789 euro (23.632.000 sterline).

14:33

Sinner punta a uno storico bis

Jannik Sinner punta a difendere il titolo del 2025 conquistato in finale con Alcaraz, e diventare così il decimo giocatore nell'Era Open a confermarsi campione nel singolare maschile di Wimbledon. Quest'anno non ha partecipato a nessun torneo tra il Roland Garros e Wimbledon, il che significa che punta anche a diventare l'ottavo giocatore nell'Era Open a vincere il singolare maschile di Wimbledon senza aver giocato un torneo di preparazione sull'erba. Tornando in finale quest'anno, è diventato il terzo giocatore in attività a raggiungere più di una finale a Wimbledon, dopo Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

14:30

Sinner già a quota 113 ace: servizio pazzesco

La sfida si giocherà sul servizio, colpo in cui Sinner è cresciuto tantissimo: in questa edizione di Wimbledon è arrivato già a quota 113 ace.

14:25

Sinner in campo per la rifinitura

Sinner ha iniziato verso le 13.20, le 12.20 a Londra, l'allenamento di rifinitura al campo 16 a Wimbledon, con tanti tifosi a seguirlo come sempre. Jannik è sceso in campo anche prima del previsto e non ha sbagliato praticamente nulla.

Wimbledon - Londra