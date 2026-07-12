Wimbledon, c'è anche mamma Siglinde in tribuna per la finale Sinner-Zverev

Sulle tribune del Centrale di Wimbledon sono presenti proprio tutte le persone più care a Jannik Sinner in occasione della finale contro Alexander Zverev . Oltre alla fidanzata Laila Hasanovic, al padre Hanspeter e al fratello Mark, anche mamma Siglinde è accorsa a Londra per assistere al match . Inquadrata dalle telecamere nel corso del primo set, non è passata inosservata la sua presenza. In precedenza ha infatti preferito vivere dietro le quinte i match del figlio, o addirittura abbandonarli quando la situazione si faceva particolarmente tesa. Questa volta, invece, ha scelto di guardare il match dagli spalti - appena dietro il box di Jannik -, anche se quando è stata immortalata ha dato l'impressione di essere particolarmente tesa , come d'altronde ogni mamma che guarda in azione il proprio figlio.

Reali, attori, ex campioni: quante star nel Royal Box

La finale di Wimbledon è probabilmente il match tennistico più atteso dell'anno, perciò non sorprende che in tribuna siano presenti numerosi vip, tutti invitati nel Royal Box. Un occhio di riguardo è riservato inevitabilmente alla famiglia reale - in prima fila ci sono la principessa del Galles, Kate Middleton, con il marito William e i figli George e Charlotte - ma le telecamere hanno indugiato anche su Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Rami Malek e Anna Wintour. E ancora due ex campioni di Wimbledon come Stefan Edberg e Jan Kodes, passando per Sienna Miller, Raye, Ben Curtis, il sindaco di Londra Sadiq Khan e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.