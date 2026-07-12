Sinner beffato, il pallonetto esce di un millimetro: e Kate in tribuna...

Il secondo set della finale di Wimbledon è finito nelle mani di Jannik Sinner , capace di prevalere al tie-break per 7-2 e riportare in parità la sfida dopo che il parziale d'apertura si era risolto - sempre al tie-break - in favore di Alexander Zverev. E proprio con i giocatori appaiati sul 6-6 si è verificato un episodio, diventato ben presto virale, che ha coinvolto anche Kate Middleton , seduta in prima fila nel Royal Box. Presente all'All England Club per il secondo giorno consecutivo - sabato ha premiato Linda Noskova , campionessa del torneo femminile -, la principessa del Galles è stata inquadrata dalle telecamere dopo un pallonetto giocato da Sinner uscito di un millimetro: emblematica la sua reazione .

Cos'è successo durante la finale

Avanti 4-0, Sinner ha avuto una ghiotta chance per ottenere un altro mini-break e arrotondare il proprio vantaggio. Tuttavia, il pallonetto che ha tentato per sorprendere il tedesco - fermo a rete - è uscito di un soffio. Simbolico il boato del pubblico quando le immagini hanno mostrato di quanto fosse fuori - forse mezzo filo d'erba - la palla. Il primo a masticare amaro è stato Jannik, il quale non ha saputo trattenere un sorriso beffardo in direzione del suo team. Subito dopo il regista ha invece puntato la telecamera sul Royal Box, dove Kate Middleton - rivolgendosi alla figlia Charlotte, seduta al suo fianco - indicava con le mani di quanto fosse uscita la pallina, anche lei quasi incredula.