Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner beffato, il pallonetto esce di un millimetro: e Kate in tribuna...

Durante il secondo set, Jannik si è lasciato scappare un sorriso amaro dopo un colpo che ha sfiorato la riga: eloquente pure la reazione della principessa sugli spalti
2 min
Tagsjannik sinner

Il secondo set della finale di Wimbledon è finito nelle mani di Jannik Sinner, capace di prevalere al tie-break per 7-2 e riportare in parità la sfida dopo che il parziale d'apertura si era risolto - sempre al tie-break - in favore di Alexander Zverev. E proprio con i giocatori appaiati sul 6-6 si è verificato un episodio, diventato ben presto virale, che ha coinvolto anche Kate Middleton, seduta in prima fila nel Royal Box. Presente all'All England Club per il secondo giorno consecutivo - sabato ha premiato Linda Noskova, campionessa del torneo femminile -, la principessa del Galles è stata inquadrata dalle telecamere dopo un pallonetto giocato da Sinner uscito di un millimetro: emblematica la sua reazione.

Cos'è successo durante la finale

Avanti 4-0, Sinner ha avuto una ghiotta chance per ottenere un altro mini-break e arrotondare il proprio vantaggio. Tuttavia, il pallonetto che ha tentato per sorprendere il tedesco - fermo a rete - è uscito di un soffio. Simbolico il boato del pubblico quando le immagini hanno mostrato di quanto fosse fuori - forse mezzo filo d'erba - la palla. Il primo a masticare amaro è stato Jannik, il quale non ha saputo trattenere un sorriso beffardo in direzione del suo team. Subito dopo il regista ha invece puntato la telecamera sul Royal Box, dove Kate Middleton - rivolgendosi alla figlia Charlotte, seduta al suo fianco - indicava con le mani di quanto fosse uscita la pallina, anche lei quasi incredula.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wimbledon

Da non perdere

Quante stelle nel Royal Box per la finale di SinnerKate Middleton, l'arrivo a Wimbledon per Sinner-Zverev

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS