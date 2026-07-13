Carlos Alcaraz "risponde" a Sinner: il messaggio social dopo la storica vittoria a Wimbledon

Pioggia di complimenti sui social per Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon . Grazie al successo in quattro set contro Alexander Zverev , in una finale molto equilibrata che ha sfiorato le quattro ore di gioco, il tennista azzurro si è confermato campione nello Slam londinese, incamerando così il quinto Slam della sua giovane carriera. Un successo meritato e celebrato a dovere, sia dai suoi tifosi che dai suoi colleghi. Il post pubblicato su Instagram con cui Sinner festeggiava un traguardo così prestigioso è stato subissato di messaggi di congratulazioni . A scriverli sono stati altri tennisti, attori, ma anche eccellenze del mondo dello sport come Jude Bellingham, Mondo Duplantis e Charles Leclerc. Non poteva infine mancare il messaggio di Carlos Alcaraz , che storicamente è tra i primi a complimentarsi con l'azzurro dopo un traguardo importante.

I complimenti di Alcaraz

Per lo spagnolo non dev'essere stato particolarmente piacevole assistere al trionfo a Wimbledon di Sinner, considerando che dodici mesi fa era lui a sfidarlo in finale mentre oggi è fermo ai box a causa di un infortunio al polso della mano destra. La rivalità tra i due si limita però al campo e Carlos si è confermato molto sportivo nel congratularsi con Jannik per il titolo. "Congratulazioni Jannik e al team. Goditi il momento", ha scritto sui social. La speranza è che i due possano tornare ad affrontarsi allo US Open, anche se Alcaraz non ha ancora confermato la sua presenza. Dal canto suo, Sinner stesso ha ammesso come gli piacerebbe rivedere lo spagnolo il campo al più presto perché "il tennis ha bisogno di lui".