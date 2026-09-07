È caos per gli influencer dopo Us Open e Vuelta: la decisione drastica per Wimbledon 2027
Mentre gli US Open strizzano l'occhio agli influencer, Wimbledon va in tutt'altra direzione. In occasione della prossima edizione, lo Slam londinese ha infatti comunicato che non saranno più messi a disposizione degli accrediti per gli influencer e per i content creator. Ergo, coloro che vorranno accedere all'All England Club nel 2027 dovranno fare la fila come tutti gli altri appassionati. La decisione degli organizzatori è maturata proprio in seguito alle recenti polemiche che hanno interessato sia gli US Open sia la Vuelta a Espana. Per quanto riguarda la corsa ciclistica a tappe, a far discutere era stato il comportamento di Erola Jons e i suoi video con Tadej Pogacar. A Flushing Meadows, invece, delle influencer sono state addirittura allontanate dopo aver infranto il regolamento e pubblicato sui social una foto delle loro credenziali. Ma non è tutto.
Il caso scoppiato agli US Open
L'episodio che si è verificato a New York e che ha fatto maggiormente discutere è stato quello che ha interessato l'incontro di primo turno tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova. Nel bel mezzo di uno scambio, l'arbitro ha dovuto fermare il gioco per invitare una serie di spettatori a sedersi dopo che si erano improvvisamente alzati per scattare dei selfie. Una situazione che ha infastidio anche le tenniste stesse. Incalzate in merito in conferenza stampa, hanno sottolineato come sia importante conoscere l'etichetta del tennis prima di presentarsi sugli spalti per un match. Quanto accaduto sembra aver fatto storcere il naso anche alla USTA, che dopo aver accreditato un centinaio di influencer per quest'edizione (circa il doppio rispetto al 2025) appare intenzionata a fare un passo indietro in vista del futuro.
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