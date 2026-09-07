È caos per gli influencer dopo Us Open e Vuelta: la decisione drastica per Wimbledon 2027

Mentre gli US Open strizzano l'occhio agli influencer, Wimbledon va in tutt'altra direzione. In occasione della prossima edizione, lo Slam londinese ha infatti comunicato che non saranno più messi a disposizione degli accrediti per gli influencer e per i content creator. Ergo, coloro che vorranno accedere all'All England Club nel 2027 dovranno fare la fila come tutti gli altri appassionati. La decisione degli organizzatori è maturata proprio in seguito alle recenti polemiche che hanno interessato sia gli US Open sia la Vuelta a Espana. Per quanto riguarda la corsa ciclistica a tappe, a far discutere era stato il comportamento di Erola Jons e i suoi video con Tadej Pogacar. A Flushing Meadows, invece, delle influencer sono state addirittura allontanate dopo aver infranto il regolamento e pubblicato sui social una foto delle loro credenziali. Ma non è tutto.