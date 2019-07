La casa di carta 3, l'anteprima italiana a Milano

Domani giovedì 18 luglio si terrà a Milano l’anteprima italiana dei primi 2 episodi de La casa di Carta - Terza parte. Si tratta di un’anteprima gratuita aperta al pubblico che si terrà a Piazza Affari dalle ore 22, mentre la serie debutterà il 19 luglio su Netflix. Non solo Milano, nella settimana dell'uscita della serie, sono infatti previste altre proiezioni pubbliche in giro per il mondo, tra cui a Madrid e a Tel Aviv. La serata si svolgerà in una Piazza Affari vestita a tema Casa di carta: Milano questa mattina (17 luglio) si è svegliata infatti con una statua raffigurante l’iconica maschera di Dalì installata nel centro di Piazza Affari, alta come il Palazzo della Borsa (Palazzo Mezzanotte), che termina con la celebre opera d’arte di Maurizio Cattelan L.O.V.E., nota anche come “il dito di Cattelan”.

La casa di carta 3, che show a Milano con Tokyo!