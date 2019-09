Messi10 del Cirque du Soleil, arriva il documentario su Rakuten TV

ROMA - Quest'autunno, Rakuten TV, una delle principali piattaforme VOD in Europa, presenterà in anteprima assoluta MessiCirque, un nuovo documentario che esplora il dietro le quinte del tanto atteso spettacolo teatrale Messi10 by Cirque du Soleil, ispirato ad uno dei più grandi calciatori del mondo Lionel Messi. Ambientato nel quartier generale del Cirque du Soleil a Montreal e incentrato sulla figura di Messi - aggiudicatosi di recente il “Best Player Fifa Award” come miglior giocatore del mondo per il 2019 - il documentario approfondirà il processo creativo e lo sviluppo artistico di questa nuova produzione unica nel suo genere che unisce i valori sportivi a quelli circensi, il tutto supportato dalla suggestiva colonna sonora creata da Sony Music.

MessiCirque mostra il ruolo di Messi nello sviluppo creativo dello spettacolo che esplora tutti gli elementi del suo successo, creando un universo fatto di forza e caparbietà per raggiungere l’impossibile, non importa quante volte si cada lungo il percorso.

Messi10 è la prima produzione esclusiva del Cirque du Soleil ispirata ad una stella dello sport di fama mondiale. Lo spettacolo, che promette di essere uno show esplosivo alimentato dall’entusiasmo dei molti fan, mostra la preparazione atletica, la devozione e lo splendore che uniscono il mondo del calcio alla tradizione circense, celebrando la magia che avvolge la popolarità di Lionel Messi, considerato il miglior giocatore dei nostri tempi.