Jack Ryan 2, la recensione: un deciso passo in avanti

Un passo in avanti, un segnale chiaro di maturità che tutti riusciranno a percepire chiaramente. Ecco, in estrema sintesi, l’analisi della seconda stagione di Jack Ryan, dal 1 novembre disponibile su Amazon Prime Video. Torna il celebre agente segreto e analista della CIA (interpretato ancora una volta da John Krasinski), nato dalla mano di Tom Clancy, e lo fa sfidando avversari ancora più temibili.

In questi nuovi episodi, infatti Jack Ryan, ormai lontano dall’Europa, si ritroverà inizialmente nella giungla venezuelana sulle orme di un carico di armi illegali, e poi in Sud America. Le indagini che l'agente della CIA porterà avanti apriranno le porte a corruzione politica e cospirazioni su una scala ben più vasta. Anche in questa seconda stagione l’adrenalina, il divertimento e l’action non mancheranno, anzi saranno ancora più presenti rispetto alla passata stagione.

In tutti e gli otto episodi seguiremo Jack Ryan alle prese nuovi pericoli e nuovi personaggi fra i quali spicca il nominato a quattro Emmy Michael Kelly, scelto per il ruolo di Mike November, un astuto agente con una lunga carriera nella CIA. Co sarà anche Jordi Molla che interpreta il Presidente del Venezuela. Fra le new entry anche Noomi Rapace nelle vesti di Harriet Baumann, nemesi al femminile di Jack. Da segnalare il passo in avanti sotto l’aspetto recitativo di Krasinski che, al contrario della prima stagione, si trova decisamente più a suo agio nei panni di Ryan. Questo permette anche al protagonista una crescita non indifferente nel corso delle puntate con la consapevolezza di essere ormai un agente segreto al 100% e non più un semplice analista.