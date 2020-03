La quarta stagione di Legends of Tomorrow in home video

La quarta stagione completa di DC’s Legends of Tomorrow, la serie tv spin-off di “Arrow” e “The Flash” con Brandon Routh, Caity Lotz e Dominic Purcell (Prison Break), arriva in DVD e Blu-Ray a partire dal 5 marzo.

Tra i contenuti extra, inclusi nella versione Blu-Ray, spiccano oltre 20 minuti di scene inedite, il documentario dietro le quinte “Legendary Storytelling”, e lo speciale dedicato al processo creativo in post-produzione.

In questa quarta stagione, dopo aver sconfitto il demone Mallus, le Leggende decidono di schierarsi con l’Agenzia del Tempo di Ava Sharpe per risolvere gli ultimi anacronismi rimasti. Un compito apparentemente facile…fino a quando John Constantine non informerà le Leggende che la barriera fra i mondi si è indebolita e la storia è stata infettata dai Fuggitivi, creature magiche provenienti da fiabe e leggende. Espulsi dalla loro linea temporale, i Fuggitivi sono tornati per seminare il panico. Sara Lance e Constantine, con l’aiuto dell’inventore Ray Palmer, dell’impulsivo ex-criminale Mick Rory, della custode di un totem Zari e dello storico Nate Heywood, sono pronti per salvare il mondo – e il loro stesso retaggio – in questi nuovi 16 episodi ricchi di magia, caos e follia.

Nel cast anche Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Jes Macallan, Courtney Ford (Dexter, True Blood, Supernatural), Amy Pemberton, Ramona Young (Santa Clarita Diet).