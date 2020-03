Amazon Prime Video annuncia una docu-serie su Fernando Alonso

ROMA - Amazon Prime Video annuncia l’ultima docu-serie esclusiva, Fernando, un ritratto unico sul campione del mondo di Formula 1 e uno degli atleti spagnoli più famosi: Fernando Alonso. La docu-serie in cinque episodi è un’analisi della sua vita dentro e fuori dai circuiti attraverso gli alti e bassi che lo accompagnano nei mesi precedenti alla sua prima prova dell’anno il Rally di Dakar in Sudamerica. Fernando sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia, Spagna, Regno Unito e America Latina più avanti quest’anno.

Questa serie senza precedenti rivela tutta la passione di Alonso per le competizioni e la sua totale determinazione per vincerle. Ripercorrendo lo scorso anno dalla sua partecipazione alle competizioni su alcuni dei più importanti circuiti, come Indianapolis 500 o la partecipazione alla 24 ore di Le Mans, finendo con il suo debutto a gennaio al Rally di Dakar, Fernando fornisce agli spettatori un accesso senza precedenti al mondo del campione mondiale di Formula 1.

Nel documentario la cerchia di Alonso racconterà l’uomo dietro al campione tra loro il suo manager Luis García Abad, sua sorella Lorena Alonso, la sua compagna Linda Morselli e alcuni dei suoi colleghi come Carlos Sainz. “Fernando Alonso è uno dei più riconosciuti e famosi atleti a livello internazionale” ha affermato Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content Spagna. “Siamo orgogliosi di poter offrire questo progetto esclusivo ai nostri clienti Prime con filmati mai visti prima che raccontano anche alcuni dei suoi momenti più intimi e personali”.

“La fiducia di Fernando Alonso e del suo team nei nostri confronti nel seguire la sua vita di tutti i giorni con le telecamere è stato fondamentale per sviluppare la serie. Fernando mostrerà al pubblico un ritratto da vicino della vita personale del campione, diversa dalla sua figura nella dimensione pubblica vista fino a ora” ha dichiarato Javier Mendez, Director of Global Content di The Mediapro Studio. “La serie si concentrerà anche sulle riflessioni di Fernando per un possibile ritorno alla Formula 1. Fernando è un vincitore e il suo obbiettivo quest’anno è stato di dimostrare che è il miglior pilota in qualsiasi veicolo a quattro ruote”. Prodotto da THE MEDIAPRO STUDIO in esclusiva per Amazon Prime Video, Fernando offre un accesso senza precedenti alla vita del pilota e alla sua cerchia.