Roma, il film di Cuarón arriva in dvd e blu-ray

"Roma", il pluripremiato film di Alfonso Cuarón, vincitore di 3 Premi Oscar (Miglior Regia, Miglior Film Straniero, Miglior Fotografia) e 2 Golden Globe (Miglior Regia, Miglior Film Straniero), a partire dal 26 marzo arriva in DVD e Blu-Ray. Tra i contenuti extra del film acclamato dalla critica – che saranno inclusi sia nel formato DVD, che in quello Blu-Ray, spiccano Road to “Roma”, un documentario sulla realizzazione del film, con riprese dietro le quinte e un’intervista esclusiva ad Alfonso Cuarón, lo speciale dedicato all’ambiziosa campagna promozionale per l’uscita cinematografica del film e al suo impatto sulla società messicana, e Snapshots from the Set, un documentario inedito con le attrici Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, i produttori Gabriela Rodríguez e Nicolás Celis, il production designer Eugenio Caballero. Inoltre, sia la versione DVD che quella Blu-Ray, conterranno un booklet con due saggi esclusivi della scrittrice Valeria Luiselli e dello storico Enrique Krauze.

IL FILM - Nel suo ottavo e personalissimo film, Alfonso Cuarón ha ricreato la Città del Messico dei primi anni Settanta in cui è cresciuto, raccontando un periodo turbolento della vita di una famiglia borghese visto attraverso gli occhi di Cleo (Yalitza Aparicio, al suo sorprendente esordio cinematografico), la domestica indigena che tiene insieme tutta la famiglia. Incaricata di badare ai quattro figli piccoli abbandonati da loro padre, Cleo si prende cura della famiglia anche quando la sua stessa vita è scossa da tumulti politici e personali. Scritto, diretto, girato e co-montato da Cuarón, “Roma” è un’opera piena di amore con pochi eguali nella storia del cinema, che sfrutta una monumentale fotografia in bianco e nero, una colonna sonora coinvolgente e una perfetta unione di attori professionisti e non, per dare forma ai ricordi del suo autore in un mondo affascinante, e per rendere omaggio alla donna che lo ha cresciuto.