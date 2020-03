Il trono di spade torna su SKY

A grande richiesta, tornano su Sky tutte le 8 stagioni complete de Il trono di spade, la serie dei record tratta dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Dal 26 marzo, tutti gli episodi del cult HBO saranno a lungo disponibili on demand su Sky e su NOW TV. Sky continua così ad arricchire la sua offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa. Inoltre, sempre a partire dal 26 marzo e fino al 2 aprile, verrà interamente dedicato alla serie il canale 111 di Sky, che per l’occasione si trasforma in “Sky Atlantic Il Trono di Spade”, un pop-up channel che trasmetterà ogni giorno per otto giorni un’intera stagione della saga.

Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per il Trono dei Sette Regni e battaglie indimenticabili, per un viaggio imperdibile lungo 73 episodi, un vero instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto ed appassionato milioni di fan in tutto il mondo e che è già passato alla storia come la serie più premiata e candidata di sempre – lo show ha vinto 59 premi Emmy e ha totalizzato 160 nomination.