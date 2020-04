Anche Immobile protagonista alla Race For The World

Sarà un weekend di emozioni, adrenalina e divertimento per tutti gli appassionati di eSports motori, con tre gare virtuali da non perdere su Sky Sport F1 con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Domani, venerdì 17 aprile alle 19, il terzo ed ultimo round della Race For The World, la virtual race a scopo benefico organizzata da Charles Leclerc per raccogliere fondi nella lotta contro il Coronavirus. C’è attesa per scoprire chi si aggiudicherà l’ultima corsa, dopo i successi dello stesso Leclerc in Gara-1 sul layout di Spa e di Albon in Gara-2 a Baku. Pronto a scendere “in pista” anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che si sta allenando al simulatore per competere contro i veri piloti della F1.

L’appuntamento con i “GP virtuali” continua, sempre sul canale 207, con la quarta tappa dell’Indycar iRacing Challenge, in programma sabato 18 aprile alle 20.30 al Twin Ring di Motegi in Giappone. I campioni della F1 americana daranno vita a una nuova sfida virtuale con iRacing, il miglior sistema di simulazione di corse al mondo che offre ai piloti l'opportunità di fare giri in un ambiente realistico e virtuale che simula accuratamente la sensazione delle monoposto. Ogni gara prevede una sessione di qualifica poco prima del via. Le prossime tappe saranno il 25 aprile e il 2 maggio.

Domenica 19 aprile alle 19 anche la Formula 1 torna virtualmente in pista con il terzo “F1 Virtual GP” della stagione, che si disputerà sul circuito di Shanghai, in Cina. Anche in questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1, tutti collegati dalle proprie abitazioni. In gara anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc (già vincitore del Virtual Gp d’Australia) affiancato da Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2. Oltre a loro, George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull).

La gara sarà preceduta, alle 18, dalla ProExhibition, una tappa dimostrativa in cui correranno, sempre sul circuito cinese, i piloti professionisti della F1 Esports Series.

Sul canale Sky Sport MotoGP proseguono le giornate dedicate alla storia recente del Motomondiale, con alcuni dei GP più appassionanti disputati in tutte e tre le classi, stagione per stagione. Domani andranno in scena le gare più belle dal 2004 al 2007, sabato il “best of” dal 2008 al 2011 e domenica dal 2012 al 2014.