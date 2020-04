Totti, Cassano e Immobile si sfidano a Fifa 20 in diretta tv

Solidarietà e divertimento nel secondo appuntamento con “United per l’Italia”. Dopo il successo del primo “virtual match” nel giorno di Pasquetta, giovedì 30 aprile i campioni del calcio si ritroveranno per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno.

Kick off alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno. Studio pre partita dedicato dalle 20 (post gara fino alle 21.30) condotto da Mario Giunta che coinvolgerà i giocatori collegati per commenti e interviste. La telecronaca sarà di Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli.

Oltre a Totti e Cassano, “in campo” anche Ciro Immobile e i Campioni del Mondo Marco Materazzi e Massimo Oddo. Insieme a loro, saranno della partita Miguel Veloso (Verona), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Kevin Lasagna e Rolando Mandragora (Udinese), Vittorio Parigini (Cremonese), Riccardo Orsolini (Bologna), Adam Masina (Watford, ex Bologna), Juan Quintero (River Plate), Giulio Donati (Lecce), Alessio Cerci (Salernitana), Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Pierluigi Gollini e Andrea Petagna (Spal).