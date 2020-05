Skam 4, disponibile la quarta stagione su Netflix e TimVision

Disponibile dal 15 maggio su Netflix e TimVision arriva Skam 4, il quarto ciclo di episodi della serie evento fortemente chiesto dal pubblico che non era sazio delle avventure adolescenziali dei protagonisti. Abbiamo incontrato, oltre a Ludovico Bessegato, i protagonisti di questa quarta stagione, Beatrice Bruschi (Sana) e Mehdi Meskar (Malik), con loro Sumaya Abdel Qader, autrice dei libri “Quello che abbiamo in testa” e “Porto il Velo”, che ha affiancato Bessegato come consulente per il mondo musulmano.

Sana è una ragazza musulmana che volontariamente decide di indossare il velo, questo le comporta non pochi problemi, pregiudizi e discriminazioni. Anche lei è parte del gruppo delle ragazze di Skam, determinata, dalla forte personalità non si lascia abbattere facilmente, ma quando scopre l’amore le cose cambiano: “Sana fatica a capire chi è veramente, a volte non si sente capita e accettata come se vivesse sempre due vite differenti. Da una parte ha paura di non essere compresa dalle sue amiche perché musulmana, dall’altra in famiglia non trova appoggio perché vuole partecipare alle feste e vivere un’adolescenza normale. È spaventata e vive d’impulso, ci tiene moltissimo a specificare che la scelta di portare il velo è una sua scelta ma anche in quel caso non le crede nessuno. Il suo vivere la religione è una cosa molto personale”.

Il suo innamorato nella serie è Mehdi Meskar, che con il suo passato è molto vicino al personaggio. Poliglotta nato in Italia, ora Mehdi vive in Francia, è la vera novità di Skam 4: “Come Malik anche io sono nato in Italia e ho origini marocchine, interpretarlo è stato bellissimo perché ha grandi valori, ti tocca il cuore, è molto propositivo e ha una visione del vivere comune molto positiva. Incontrare Sana gli fa scoprire l’amore, la rispetta e fra loro sboccia un sentimento puro anche se lui ha una personalità più formata di lei”.

LEGGI TUTTA L'INTERVISTA AI PROTAGONISTI DI SKAM 4 SU CINEFILOS.IT