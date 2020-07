The Umbrella Academy 2, recensione della serie con Ellen Page

Sarà disponibile dal 31 luglio The Umbrella Academy 2, con protagonisti Luther (Numero Uno), Diego (Numero Due), Allison (Numero Tre), Klaus (Numero Quattro), Numero Cinque, Ben (Numero Sei) e Vanya (Numero Sette). Alla fine della prima stagione, i nostri eroi si rendono conto che Vanya, Numero Sette, non è disarmata e senza poteri, come loro hanno sempre creduto. Tutt'altro! Alla fine della stagione Luther, Klaus, Diego, Allison e Ben, guidati da Numero Cinque, hanno dovuto far fronte proprio alla sua rabbia e all'esplosione del suo potere che causa l’Apocalisse. All'inizio della seconda stagione, i sette eroi, fratelli non di sangue ma per circostanza, si trovano catapultati negli anni Sessanta, ognuno in un anno diverso.

Costretti a stare da soli, ognuno cerca di fare del proprio meglio con gli strumenti che ha. Solo Cinque si trova di fronte ad una terribile verità: il loro viaggiare indietro nel tempo causa la fine del mondo, letteralmente. Dopo aver assistito alla fine del mondo, il fratello Hargreeves rimasto bambino ma più scaltro degli altri, viaggia nel tempo per chiamare a raccolta la famiglia e cerare di impedire che questa seconda Apocalisse abbia luogo. Naturalmente niente è semplice per questa famiglia sui generis e anche il compito di Cinque viene reso difficile dalle personalità, le strade, gli approcci diversi che gli altri fratelli hanno adottato nel corso del tempo trascorso in solitudine in questo tempo a cui non appartengono.

Come nella prima stagione, il cast di The Umbrella Academy si rivela vivace e in parte, con un occhio di riguardo verso Aidan Gallagher al quale viene affidato il personaggio più complesso e consapevole, Cinque, e una nota di demerito a Tom Hopper che sembra calcare troppo la mano su una presunta stupidità di Luther, in contrapposizione alla sua forza fisica. Grande rivincita invece per Diego e Ben, che acquistano uno spazio molto più importante nella trama generale, mentre il Klaus di Robert Sheehan perde un po’ del brio che aveva caratterizzato la sua presenza nella prima stagione, senza però perdere fascino. Sempre molto equilibrato e volitivo il personaggio interpretato da Emmy Raver-Lampman, la sua Allison è una donna solida e devota, coraggiosa e impegnata, con le idee chiare e il cuore al posto giusto. Sboccia definitivamente la timida Vanya di Ellen Page; a tutti gli effetti la superstar del cast della serie, era rimasta in ombra per la maggior parte della prima stagione per poi trovare il suo giusto spazio alla fine della stessa e nel corso di tutta la seconda.

Con una scrittura divertente, dei temi universali, personaggi che non si prendono mai troppo sul serio e un ritmo coinvolgente, The Umbrella Academy 2 conferma la buona qualità della prima stagione, replicandone il finale aperto e agganciando la curiosità dello spettatore e fidelizzando il suo pubblico.

