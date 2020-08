Ad agosto non si dorme su Rakuten TV!

ROMA – Rakuten TV si prepara ad un agosto da brivido. Tra i film che arrivano in premiere digitale The tunnel - Trappola nel buio, action thriller svedese ad alta tensione con protagonista Thorjorn Harr della nota serie TV “Vikings”. Shortcut, misterioso horror italo tedesco. Da segnalare anche Scooby!, primo feauture film di Scooby-Doo tutto in CG (Computer Graphic), già disponibile in 4K HDR dal 15 luglio.

Escono direttamente sulla piattaforma Beyond the law- L'infiltrato, ultimo action crime con la star assoluta del genere Steven Seagal. Killerman con Liam Hemswroth nei panni di un riciclatore di denaro che si sveglia senza memoria e con milioni di dollari in contanti e droghe rubati in una corrotta New York. River runs red con Taye Diggs, John Cusack e Luke Hemswroth, film di grande attualità sulla questione razziale. El Chicano action drama ambientato nel mondo della droga statunitense. Con Ci rivediamo lassù, tratto dal romanzo “Au revoir là-haut” di Pierre Lemaitre, vincitore del Premio Goncourt, il più prestigioso dei premi letterari francesi, Albert Dupontel firma un film trionfatore ai César 2018 e ancora 1918 I giorni del coraggio.

Risate assicurate con The Day shall come, storia di un predicatore impoverito che lotta per salvare la sua famiglia dallo sfratto. Per i più piccini in arrivo L'incantesimo del lago: Un matrimonio reale, sequel della saga animata L'incantesimo del Lago, ispirata al balletto di Tchaikovsky“Il lago dei cigni”.

Tra le promozioni da non perdere la Spider Week, dal 31 luglio al 10 agosto con tutti i film dell’universo Marvel dedicati al mitico supereroe in offerta speciale: Spider-Man (2002), Spider-Man 2, Spider-Man 3, The amazing Spider-Man, The amazing Spider-Man 2, Spider-Man Home Coming, Spider-Man far from home e Venom.