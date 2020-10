Eighteam, il nuovo documentario Rakuten sulla nazionale di calcio dello Zambia

ROMA - Su Rakuten TV arriva in esclusiva l'anteprima di Eighteam, versione estesa, il pluripremiato documentario che racconta la lunga strada verso la ripresa, durata 18 anni, della Nazionale di calcio dello Zambia: dopo la tragica scomparsa della squadra in un fatale incidente aereo, la loro tenacia li ha portati al trionfo alla Coppa d'Africa del 2012.

Eighteam sarà disponibile in esclusiva in 42 Paesi su Rakuten TV, all’interno del Canale free "Rakuten Stories" dal 29 Ottobre. Questo emozionante documentario segue la vicenda della nazionale di calcio zambiana, soprannominata Chipolopolo - "proiettili di rame" nella lingua Bemba - colpita dalla tragedia nel 1993 quando 18 atleti della squadra rimasero uccisi in un incidente aereo al ritorno dalla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Senegal. Sconvolti da questa perdita, il capitano dei Chipolopolo sopravvissuto alla catastrofe, Kalusha Bwalya, il resto della squadra e tutto il paese si sono uniti per affrontare il loro difficile destino e ricostruire una Nazionale vincente. Il loro percorso li ha portati al trionfo nella Coppa d'Africa del 2012. Come per un segno del destino, la vittoria è arrivata 18 anni dopo la tragedia, nello stesso Paese dove ebbe luogo l'incidente aereo e dopo una storica partita finita ai calci di rigore: 18, per la precisione.

Diretto da Juan Rodri?guez-Briso, questo lungometraggio di 70 minuti raccoglie le testimonianze e i ricordi dei giocatori, iconici calciatori e persone che conoscevano la squadra, incluso il capitano della Nazionale zambiana Chris Katongo, l'ex allenatore dello Zambia Herve Renard, l'ex Presidente della Football Association of Zambia Kalusha Bwalya e giocatori italiani di fama internazionale come Ciro Ferrara, Mauro Tassotti, Sandro Mazzola ed altri.

Eighteam è stato premiato come Miglior Documentario in numerosi Festival, tra cui: African Film Festival (Nigeria); Silicon Valley Film Festival (United States); International Movie Awards (Indonesia); Minuto 90 Film Festival (Peru); ed è stato selezionato nella Cannes Cinephile. Eighteam è un documentario che mostra come, nonostante le avversità e i numerosi "no" che riceviamo nella vita, non dovremmo mai arrenderci e rinunciare ai nostri sogni, perché tutto è possibile finché crediamo in noi stessi ed abbiamo il coraggio di lottare.