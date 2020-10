The Boys 2, ecco perché vale la pena vederlo (e perché no)

E' tornata una delle serie più interessanti, divertenti e spettacolari del pacchetto Amazon Prime Video. Patriota è sempre più psicopatico, Starlight prova ad uscire dalla proprio comfort zone, Queen Maeve è alle prese con una fuga di notizie molto spiacevole, A-Train e Abisso lottano per sfidare un futuro avverso. In tutto ciò Billy Butcher e la sua truppa è sempre più determinato a rivelare il vero volto dei Super nonostante alcuni pesanti problemi personali.

Perché The Boys 2 convince

The Boys 2 ovvero anche i supereroi sono doppiamente psicopatici. La seconda stagione della serie tv disponibile su Amazon Prime Video, tratta dalla graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, alza il livello dello splatter rispetto alla prima, confermandosi un prodotto che mantiene la sua anima “scorretta”, volgare, violenta e divertentissima. La storia è nota: i superpoteri sono tra noi e la multinazionale Vought ha formato una squadra di supereroi, chiamata I Sette, per mantenere l’ordine e la pace. In realtà, li sfrutta come delle star del cinema, pensando solo agli indici di gradimento, le statistiche di engagement sui social, l’audience in televisione e impegnandoli in operazioni di marketing da cui trarre il massimo profitto. Tutto è costruito e architettato per non scalfire mai l’immagine immacolata dei supereroi che, in realtà, sono degli psicopatici, erotomani, alienati assassini che utilizzano le loro doti per perseguire il proprio tornaconto personale. Un gruppo di ex agenti della Cia, capitanato da Billy Butcher, cerca di smascherare la loro vera natura, imprigionarli o, al limite, eliminarli fisicamente. La prima stagione si era conclusa con Butcher che scopre la moglie, ritenuta morta dopo essere stata stuprata dal supereroe più importante, Patriota, nascosta dalla Vought per crescere il figlio nato dopo la violenza. Nella seconda stagione, Butcher e soci cercano di distruggere mediaticamente la Vought, ma la multinazionale si rivela un’Idra invincibile e a ogni testa tagliata subito ne ricresce una nuova. Per i personaggi arrivano nuove sfide: l’instabilità mentale di Butcher è messa a rischio dall’aver ritrovato l’amata moglie e la scoperta del figlio da lei avuto; Hughie è in una relazione complicata con Starlight che, per conto suo, vuole distruggere la Vought per le menzogne che vende al mondo; Patriota tenta di essere un padre, quello che lui non ha avuto, ma rappresenta l’anima oscura dell’America, un ritratto di Dorian Gray che si rivela quando le telecamere sono spente e la luce dei telefonini è attirata da un’altra parte. Proprio lui, il “Superman” della Vought è il motore maligno di The Boys: il volto sorridente, affascinante, biondo e con gli occhi azzurri, ma anaffettivo e spietato, un assassino che si nasconde dietro un’immagine da protettore, una metafora inquietante non solo di quanto sta avvenendo negli USA, ma del piano inclinato verso un burrone che ha preso la politica mondiale. La stagione 2 chiude molti cerchi aperti e la terza si annuncia ricca di sorprese. Le due stagioni di The Boys rappresentano 16 ore di intrattenimento a perdifiato, in cui riflettere su ciò che i supereroi rappresentano nella nostra cultura, metafora del nostro bisogno di sicurezza: ma cosa succede quando chi ha a disposizione un potere smisurato ha anche una mente malata per affinare i suoi piani malvagi?

Perché The Boys 2 non convince

C'è qualcosa che non quadra in questa seconda stagione di The Boys. Lo percepisci chiaramente andando avanti con le puntate. Ti accorgi gli ingredienti ci sono tutti: c'è lo splatter, il divertimento e tutto il resto dell'armamentario di casa. Manca però l'elemento che aveva fatto la differenza nella prima stagione: il coinvolgimento. Eh sì perché il vero problema di questo secondo atto è che c'è tanta violenza, tanta scorrettezza ma fra un momento action e l'altro scorre anche troppa fuffa. Noia, ci si azzarderebbe a dire. Troppi momenti morti in una serie come The Boys è tipo la criptonite per Superman. Non si può. Questa serie deve essere adrenalina, sangue, sparatorie, inseguimenti, con la trama a fare da sfondo. Qui il piano si è capovolto. Ci sono meno intuizioni geniali rispetto alla precedente stagione, più routine, addirittura. The Boys 2 convince ma non ha perso lo smalto dei giorni migliori. Speriamo in un pronto riscatto. Di tempo, a naso, ce ne sarà parecchio.