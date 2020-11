We can be heroes, in arrivo su Netflix il 1 gennaio 2021

ROMA - Netflix ha rilasciato le prime immagini di WE CAN BE HEROES, la nuova avventura live action per i ragazzi e le famiglie. Diretto da Robert Rodriguez, il film arriverà il 1° gennaio 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nel cast Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin. Nel cast anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw.

SINOSSI

Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli dovranno fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i propri genitori e il mondo.