The Grand Tour presents: A Massive Hunt dal 18 dicembre su Amazon Video. Ecco il trailer!

ROMA - Dopo le spericolate avventure acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per la sua ultima avventura nelle esotiche isole di Reunion e Madagascar. A bordo di tre auto sportive Richard, James e Jeremy sono convinti di affrontare un viaggio tranquillo e divertente quando arrivano a Reunion e si lanciano a gran velocità sul tratto di asfalto più costoso del mondo: una sbalorditiva strada costruita sul mare. Ma una bizzarra sfida, lanciata da Mr. Wilman, li spinge ad attraversare l'oceano per giungere fino in Madagascar, dove dovranno affrontare la strada più ardua del mondo a bordo di alcune tra le auto più modificate che abbiano mai costruito, per completare una delle loro missioni più difficili fino a oggi. L'estenuante avventura si concluderà con un finale esplosivo.

